Le temps change en Tunisie : Orages et grêle à prévoir dans certaines régions

Tunis, 11 juil. – Des changements météorologiques sont attendus ce vendredi 11 juillet en Tunisie. Après une matinée marquée par des nuages passagers, l’après-midi verra une densification progressive de la couverture nuageuse, particulièrement sur les régions ouest du centre et du sud. Ces développements pourraient entraîner l’apparition de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies et, par endroits, de chutes de grêle.

Le vent, initialement de secteur est et d’intensité faible à modérée, se renforcera en fin de journée dans le sud, où des phénomènes locaux de sable sont également prévus. Sous l’effet des orages, les rafales pourraient temporairement dépasser les 70 km/h. La mer restera peu agitée.

Concernant les températures maximales, elles devraient osciller entre 30 et 35 degrés Celsius dans le nord, le centre et le sud-est du pays. Ailleurs, notamment dans les régions du sud-ouest et de l’intérieur, le mercure affichera des valeurs plus élevées, comprises entre 36 et 41 degrés Celsius. Les habitants de ces zones sont invités à prendre les précautions nécessaires face à ces conditions climatiques.