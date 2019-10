Jusqu’à fin septembre 2019, près de 550 écoles ont été raccordées aux réseaux de l’eau potable, auxquelles s’ajoutent les 27 écoles programmées en 2019, soit 63% de l’ensemble des établissements scolaires dont 125 inscrits dans le programme de l’année 2015, 316 programmés en 2016, 98 écoles en 2017 et 11 programmés en 2018, selon les données du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le département précise que les travaux d’approvisionnement des écoles en eau potable, programmés pour 2019, n’ont pas encore démarré. Actuellement, 41 écoles font l’objet de rapports d’évaluation auprès du Comité des transactions ou de l’enregistrement des transactions.

Concernant le programme 2018, 11 écoles (6%) ont été approvisionnées en eau potable et les travaux sont en cours pour 145 écoles (85%), tandis que les rapports pour 14 écoles sont en cours d’évaluation par le Comité précité (8%).

Les mêmes données du ministère ont révélé que 98 écoles (73%) ont déjà assisté au parachèvement de leurs travaux d’approvisionnement alors que pour 37 autres écoles (27%) ces derniers sont en cours.

Pour le programme 2016, les 316 écoles (77%) disposent d’ores et déjà de l’eau potable et 83 (20%) assistent à la réalisation des travaux pour ce faire, avec un taux d’achèvement de plu de de 80% pour 37 d’entre elles (37%)°, tandis que 9 autres sont considérées comme ayant pris du retard.

S’agissant du programme 2015, les travaux d’aménagement ont été achevés à 100%.

Le programme 2016 qui a concerné 430 écoles (80%) a été achevé. Reste 10 écoles (2%) en cours d’approvisionnement, 12 écoles (2%) en phase d’évaluation des offres les concernant et 85 écoles (16%) sont en attente de l’annonce des appels d’offres pour la seconde fois, dont 53 écoles au Kef se trouvent dans la même situation en raison de l’annulation de la transaction avec le contractant chargé de l’exécution et 32 écoles du gouvernorat de Kasserine en raison du retard pris dans l’exécution de leurs transactions avec le contrôleur des dépenses depuis plus d’un an.

Pour le programme 2018, des travaux d’assainissement dans 191 établissements d’enseignement (63%) et 5 écoles (17%) devaient élaborer leurs demande d’appels d’offres ou préparer les rapports d’évaluation, tandis que 17 écoles ( 6%) sont en train de préparer les dossiers d’appels d’offres et les gouvernorats de Kasserine et de Jendouba accusent un fort retard dans leur achèvement.