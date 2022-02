L’entrepôt central du ministère de l’Education à Mégrine a abrité, lundi 21 février 2022, une cérémonie de remise de 60 tracteurs de transport des denrées alimentaires et autres équipements et matériels agricoles pour approvisionner les écoles en eau potable aux commissariats régionaux de l’éducation.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du “Programme d’appui à la balance des paiements”, faisant l’objet d’un accord de coopération entre la Tunisie et l’Italie conclu à Rome en 2008 après la ratification du protocole d’accord pour la deuxième phase du programme conformément à la loi n° 35 de 2017.

S’adressant aux médias à cette occasion, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Loronzo Fanara, a indiqué que l’Italie est considérée comme le premier partenaire de la Tunisie dans le domaine de l’éducation, position illustrée dans divers programmes de coopération, relevant l’importance de ce secteur pour la réalisation de l’intégration, la sécurité sociale et la promotion des connaissances et des compétences.

“Ce projet vient consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’environnement et de la lutte contre l’abandon scolaire, notamment dans les zones rurales et reculées”, ajoute le diplomate italien.

Pour sa part, le ministre tunisien de l’Education, Fathi Sellaouti, dira que les efforts de son ministère se poursuivent pour assurer la régularité de l’approvisionnement en eau potable des écoles, en particulier dans les écoles situées dans les zones rurales, qui sont au nombre de 2 416, dont 1 415 non raccordées au réseau national de distribution d’eau.

Il a précisé que le ministère de l’Education s’est penché sur la recherche de solutions pratiques pour assurer l’approvisionnement de ces écoles en eau potable, que ce soit en creusant des puits et le transport de l’eau par des citernes ou en créant des réservoirs au sein de ces établissements pour recueillir l’eau et la distribuer aux unités de santé.

Au cours des dernières années, le ministère de l’Education est intervenu dans près de 954 écoles à travers plusieurs programmes de partenariat avec le ministère de l’Agriculture, la société civile et les entreprises économiques pour assurer leur approvisionnement en eau potable.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Elias Hamza, souligne que la coopération avec le ministère de l’Education se poursuit, notamment à travers l’approvisionnement en eau potable des écoles dans les zones rurales et reculées et dans le domaine de l’assainissement, soulignant que 800 écoles ont été dotées d’eau potable entre 2015 et 2019.