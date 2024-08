La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a signé, mercredi, avec la Caisse des Dépôts italienne “Cassa Depositi e Prestiti”, une convention financière d’un montant de 50 millions d’euros (environ 169 millions de dinars), en application de l’accord intergouvernemental signé entre la Tunisie et l’Italie en avril 2024, pour la contribution au financement du programme d’appui au budget de l’Etat, a fait savoir, mercredi, la BCT.

Cette signature effectuée pour la partie tunisienne par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri, et pour la CDP par la responsable de la promotion des entreprises et de la gestion de portefeuille de la coopération internationale, Antonella Baldino, “couronne le processus de négociation de cette convention financière entre les deux institutions et marque la consolidation de la coopération financière bilatérale fructueuse entre les deux pays”, a encore souligné l’institut d’émission.

Pour mémoire, l’Accord pour le soutien du budget général de l’Etat tunisien, signé le 17 avril 2024 entre les gouvernements tunisien et italien, porte sur l’octroi d’un prêt de 50 millions d’euros au profit du budget général de l’Etat Tunisien pour le présent exercice.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, “cette enveloppe est destinée à appuyer le secteur énergétique tunisien. Le prêt est assorti de conditions très avantageuses (remboursement sur 40 ans avec 31 années de délai de grâce et 0% de taux d’intérêt annuel). Les fonds proviennent de l’enveloppe consacrée à la coopération au développement au titre de 2021-2023 (200 millions d’euros)”.

Cet accord a été signé le 17 avril, au Palais de Carthage lors d’une cérémonie présidée par le Chef de l’Etat, Kaïs Saïed et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, alors en visite en Tunisie. Il avait été proposé fin 2023, par la partie italienne.