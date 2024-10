Les relations tuniso-italiennes dans le domaine économique et la question de la migration irrégulière ont été au centre d’une rencontre entre le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, et l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Brunas.

La réunion a été l’occasion de favoriser la convergence des points de vue entre les deux pays sur la nécessité d’identifier des solutions consensuelles et globales au phénomène de la migration irrégulière, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont discuté également de l’état d’avancement de certains projets bilatéraux, tel que le projet agricole « Tanit », outre les prochains projets dans le domaine du développement des énergies renouvelables, dont notamment le projet « SouthH2 Corridor ».