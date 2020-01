Un accord tuniso-italien a été signé, vendredi 17 janvier 2020, au siège du ministère tunisien des Affaires sociales, stipulant l’octroi par la municipalité de la ville de Mazara Del Vallo (Sicile), d’un local au profit de l’Office des tunisiens à l’étranger (OTE), et qui serait baptisé “Dar Tounes” (Maison de Tunisie).

En vertu de cet accord, signé par le directeur général de l’OTE, Abdelkader Mhadhbi et le maire de la ville de Mazara Del Vallo, Salvatore Quinci, la municipalité italienne s’engage à attribuer un soutien financier annuel d’une valeur de 10 millions d’euros (31 mille dinars) qui seront versés trimestriellement pour le compte de l’OTE, dans l’objectif de promouvoir les activités culturelles, sociales et économiques dans cet espace consacré à la communauté tunisienne.

Quinci a indiqué que sa municipalité “couvrira, conformément à l’accord, les dépenses relatives à la construction et à la maintenance de Dar Tounes sur une période de cinq années”, ajoutant que l’accord en question constitue “un pas significatif sur la voie du développement des relations italo-tunisiennes et vers une meilleure intégration de la communauté tunisienne en Italie et l’enseignement de la langue italienne”.

Pour sa part, le directeur général de l’OTE a déclaré à la TAP, que “ce siège constituera un espace à même de promouvoir les activités culturelles et sociales destinées aux tunisiens résidant à l’étranger”. Il a ajouté que le nouveau local servira à abriter les foires des produits artisanaux, outre l’enseignement des langues arabe et italienne au profit de la communauté tunisienne.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a pour sa part considéré que Dar Tounes “fera office d’une fenêtre ouverte sur la société italienne”, soulignant que cet espace permettra également d’améliorer les services éducatifs, culturels, sociaux et juridiques au profit des Tunisiens résidant dans cette ville.

Le ministre a rappelé que le nombre de Tunisiens résidant en situation régulière dans la ville de Mazara Dal Vallo, s’élève à plus de 4 mille migrants, sans compter les migrants irréguliers, ajoutant que Dar Tunis jouera un rôle important dans la défense de leurs droits sociaux et dans l’amélioration du niveau des services qui leur sont destinés, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’infrastructure de l’école tunisienne à “Mazara Del Vallo”.

Il a révélé que le ministère des Affaires sociales, œuvre également en coopération avec la municipalité de “Mazara Dal Vallo” à améliorer les conditions des marins-pêcheurs tunisiens résidant dans cette ville.