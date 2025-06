Le premier voyage de retour des Tunisiens résidant à l’étranger au port commercial de Zarzis à Médenine aura lieu, lundi 16 juin.

En cette saison estivale, huit voyages (5 arrivées et 3 départs) sont programmés afin d’assurer le transport de 12 mille passagers et 4 mille véhicules, selon des données fournies par la direction du port.

Le port de Zarzis a connu des travaux de réaménagement et d’entretien au niveau des gares et zones réservées aux véhicules légers ainsi que des espaces dédiés aux voyageurs piétons, outre la mise en place de dispositifs médicaux et de sécurité.

Le gouverneur de la région, Walid Taboubi a déjà effectué une visite d’inspection au port de commerce de Zarzis, à l’occasion de l’ouverture de la saison de retour des Tunisiens de l’étranger.