Une séance de travail a été tenue, cette semaine, au siège du gouvernorat de Bizerte consacrée à la mise en œuvre du programme régional pour l’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation, durant l’été 2026.

Dans ce cadre, le gouverneur de la région, Salem Yaâcoub a appelé à accélérer les projets de réhabilitation de l’infrastructure hydraulique liée à l’alimentation en eau potable et aux systèmes d’irrigation (50 millions de dinars).

Ces projets portent, notamment, sur le renforcement de l’accès à l’eau potable en zones urbaine et rurale dans la délégation de Sejnane (108 millions de dinars) au profit de 5466 foyers ainsi que la réalisation de quatre projets hydrauliques (17 millions de dinars) en faveur de 7725 personnes et la réhabilitation de deux ouvrages hydrauliques qui profitent à 4275 familles.

Par ailleurs, un programme de renforcement des groupements de développement agricoles d’eau potable et d’eau d’irrigation sera mené par le district régional de la Société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE).