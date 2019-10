La cité des sciences à Tunis participe à la fête de la science en France, organisée du 4 au 6 octobre 2019, par Universcience et qui regroupe la Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette) et le Palais de la Découverte (Paris, France).

Cette manifestation de grande envergure constitue une opportunité pour renforcer l’ouverture de la Cité des Sciences à Tunis sur son environnement international et permettra des échanges étroits de savoir-faire, dans le domaine de la culture scientifique et technique.

La Cité des Sciences à Tunis proposera au public français, des démonstrations ludiques dans divers domaines scientifiques, comme l’astronomie, la physique et la biologie moléculaire.

Par ailleurs, Cette manifestation accueillera trois autres pays francophones à part la Tunisie, qui sont la Belgique, le Canada et le Sénégal.