La Directrice Générale du Centre national de médecine et des sciences du sport, Hanène Jemaiel, a annoncé la participation de six pays au deuxième congrès international de médecine et des sciences du sport, prévu les 14 et 15 novembre à Gammarth.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jemaiel a précisé que que l’évènement rassemblera des professeurs, chercheurs et experts venus de Tunisie, de France, d’Estonie, des Emirats arabes unis, d’Algérie et du Maroc. Le programme s’articule autour de quatre grands axes : les neurosciences et le sport, l’enfant et le sport, la femme et le sport, ainsi que l’Intelligence Artificielle, en plus d’un ensemble de conférences scientifiques et d’ateliers pratiques.

Elle a jouté que le congrès traitera de plusieurs thématiques liées à l’amélioration de la performance sportive, à la prévention des blessures et à la sécurité physique des athlètes.

Evoquant la nature des blessures les plus fréquentes observées chez les sportifs, elle a précisé que la majorité sont musculaires, allant de la simple distension à la déchirure. Elle a ajouté que les lésions des ligaments croisés du genou demeurent parmi les plus graves, notamment dans les sports où les membres inférieurs sont fortement sollicités, comme le football.

Quant aux autres disciplines reposant sur les membres supérieurs, tels que le handball, le volley-ball ou le tennis, les blessures touchent davantage l’épaule et les tendons, sans exclure les fractures résultant de la fatigue.

Jemaiel a également souligné que les contacts physiques intenses représentent l’une des principales causes de blessures graves, tout en estimant qu’il est possible de les prévenir par une bonne maîtrise technique, un régime alimentaire équilibré et le respect des temps de récupération.

Elle a mis l’accent sur l’importance de la préparation physique et mentale dans la protection des sportifs ainsi que le suivi du poids, en particulier dans les sports de combat comme le judo et le taekwondo, précisant que le préparateur physique est un acteur clé dans la prévention et la réhabilitation des athlètes.

Elle a conclu que la rééducation des athlètes après une blessure grave nécessite une collaboration étroite entre le préparateur physique, le staff technique et l’équipe médicale, dans le respect du rythme de la thérapie physique et des tests d’évaluation permettant de valider ou non le retour à la compétition.