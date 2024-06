Le solstice d’été est un événement astronomique qui se produit chaque année le 20 ou le 21 juin. Il marque le jour le plus long de l’année et le début officiel de la saison estivale dans l’hémisphère nord.

À cette occasion, la Cité des sciences de Tunis organise le samedi 22 juin, de 10 heures à 14 heures, une « Journée du soleil » qui comprend une série d’activités sur le soleil et son impact sur la planète Terre, ainsi qu’une conférence sur l’impact du rayonnement solaire sur le changement climatique.

Le programme comprend une conférence en ligne intitulée « Messages de notre étoile, le Soleil », qui aborde les activités du Soleil et son impact sur le système solaire, ainsi qu’une conférence autour de l’impact du rayonnement solaire sur le changement climatique intitulée « Le Soleil et le climat » ainsi que des ateliers scientifiques pour apprendre à déterminer le diamètre et la période de rotation du Soleil. Les taches solaires seront observées à l’aide de télescopes.