Le 2ème Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’investissement se tiendra le 22 octobre 2019 à Londres, à l’initiative de la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) et l’ambassade de Tunisie à Londres.

Selon un communiqué de TBCC publié samedi 28 septembre, le forum enregistrera la présence de Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), mais aussi d’autres responsables politiques britanniques, et de représentants d’institutions économiques et des milieux d’affaires des deux pays.

A l’ordre de jour de cette rencontre, une session plénière axée sur l’amélioration globale de l’environnement des affaires en Tunisie et trois panels sectoriels dédiés à la promotion de partenariats dans les domaines de l’automobile et l’aéronautique, des énergies traditionnelles et renouvelables, et des TIC.

A cette occasion, une délégation de la TBCC se rendra à Londres, afin de rencontrer les partenaires britanniques, d’explorer les possibilités de collaboration et partenariat, ainsi que d’approfondir leurs relations commerciales.

D’après la TBCC, ce forum contribuera à accroître la visibilité de la Tunisie sur le marché britannique et sensibiliser les opérateurs privés de ce pays quant aux opportunités qu’offre la Tunisie en termes d’investissement et de commerce.