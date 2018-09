Le Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’investissement se tiendra à Londres du 10 au 12 octobre 2018), selon une note de l’ambassade de Tunisie dans la capitale britannique, publiée par le CEPEX.

Le forum s’inscrit, selon la même source, dans le cadre des efforts visant à sensibiliser les milieux d’affaires tunisiens quant aux opportunités d’affaires qu’offre le Royaume-Uni, qui est le 7ème client et le 15ème fournisseur de la Tunisie, avec un volume d’échanges annuels de 1,4 Millions de dinars.

Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises chargé de l’Energie et le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur sont attendus à ce forum auquel prendront part également des responsables des institutions britanniques et des opérateurs du secteur privé local avec au programme des rencontres entre hommes d’affaires (B2B).

Parmi les manifestations prévues dans le cadre de ce forum, figure une table ronde sur l’agro-alimentaire. Une récente étude élaborée par “Coffey International” et citée dans la note, a retenu le marché britannique comme étant un marché cible pour les produits tunisiens, et le secteur de l’agroalimentaire comme un secteur prioritaire pour les perspectives de renforcement des échanges bilatéraux.

L’ambassade estime que le moment est opportun pour tirer profit de la Convention-cadre entre le ministère des affaires étrangères et le Cepex, et en particulier la rubrique portant sur les actions spécifiques à l’organisation de délégations d’hommes d’affaires et à la programmation de rencontres B2B.

L’économie britannique, sixième économie mondiale, est réputée pour son ouverture sur l’international et sa compétitivité. Ce pays enregistre systématiquement depuis 2016 un taux de croissance de son marché d’environ 1,7%, lequel serait maintenu, selon les prévisions, jusqu’en 2020, toujours d’après la même source.

“Si politiquement la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne jette une certaine incertitude, mais économiquement, cet événement pourrait s’avérer une réelle opportunité pour la Tunisie sur le long terme. En effet, la baisse inéluctable des échanges commerciaux avec les pays de l’UE devrait être compensée par un renforcement des liens commerciaux de ce pays avec ses partenaires hors UE”, lit-on dans la note.