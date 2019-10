Une forte délégation économique de la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC), conduite par son président Mehdi Ben Abdallah, a pris part au 2ème Forum Tuniso-Britannique sur le Commerce et l’Investissement à Londres, le 22 octobre 2019.

Selon la chambre, les membres de la délégation de la TBCC ont participé activement, en tant que speakers dans différents panels, tels que Nourredine Hajji (E&Y) pour parler de l’environnement économique et d’investissement en Tunisie, Fetah Krichene (Technoparc de Sfax) et Hichem Turki (Novation City) pour les opportunités dans le secteur des nouvelles technologies, ou encore Sahbi Amara (Clarke Energy) pour partager son expérience dans le secteur de l’Energie et plus particulièrement dans l’efficacités énergétique.

La TBCC était également représentée par Cyrine Hafaiedh Triki (Aon), Mohamed Ali Aboudi (Maap), Mohamed Jed Mrabet (Cabinet Mrabet), Chafik El Behi (Future Concept), et Meriam Azzabou (TBCC).

Cet important évènement coorganisé par la TBCC et l’Ambassade de Tunisie à Londres, a vu la participation au panel d’ouverture de personnalités Tunisiennes et Britanniques importantes dont on peut citer : Conor Burns, Ministre Britannique au Commerce International, Marouane Abassi, Gouverneur de la Banque Central de Tunisie, Nabil Ben Khedher, Ambassadeur de Tunisie à Londres, Louise De Sousa, Ambassadrice du Royaume-Unis à Tunis, Jurgen Rigterink, Premier Vice President de la BERD et Paul Arkwright, CEO du forum pour l’investissement UK-Africa.

Le Forum Tuniso-britannique sur le Commerce et l’Investissement a été organisé dans le but de promouvoir l’investissement et le développement durable, mettant en avant le potentiel des activités économiques à forte valeur ajoutée et les activités novatrices, ainsi que les opportunités de partenariat dans les secteurs porteurs des énergies renouvelables, automobile, aéronautique, et les TIC.