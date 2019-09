Le plan de mise en œuvre du projet de partenariat entre le réseau des instituts supérieurs des études technologiques (ISET) et l’organisation Collèges et Institut Canada (CICan), “Education pour l’emploi Tunisie Al-Najah (EPE)”, a officiellement été signé vendredi 27 septembre lors d’une cérémonie tenue à Tunis.

Le projet EPE Tunisie est un projet quadriennal (2019-2023) financé par le gouvernement canadien à hauteur de 12 millions de dinars et mis en œuvre par l’organisation CICan en collaboration avec le réseau de 25 ISET. Il a pour objectif de contribuer à l’accroissement de l’autonomisation économique des jeunes en Tunisie, en particulier les femmes issues des zones rurales.

La présidente directrice générale de CICan, Denise Amyot, a souligné, dans une déclaration à la TAP, que pour atteindre l’objectif de ce projet, la formation, reçue par les jeunes tunisiens dans les ISET, fera l’objet d’une adéquation selon les besoins du marché d’emploi en Tunisie et au Canada.

Elle a signalé que 90% des enseignants des ISET, dont le nombre s’élève à 25, recevront une formation en pédagogie selon l’approche par compétence leur permettant d’assurer, à leur tour, la formation dans les spécialités concernées par ce projet, ajoutant que les secteurs d’appui aux techniciens diplômés sont l’écotourisme, les énergies renouvelables et le secteur agro-alimentaire.

Dans un autre contexte, Amyot a fait savoir qu’un comité de pilotage a été mis en place pour la bonne gouvernance de ce projet au cours des 4 prochaines années.

Ce comité est constitué de représentants de la direction générale des études technologiques, de la direction générale de la rénovation universitaire, du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise, du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération international ainsi que des organisations Affaires mondiales Canada et Collèges et instituts Canada.

Pour sa part, le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Maher Gassab, a souligné que ce projet “très prometteur” contribuera à l’amélioration de la formation des techniciens tunisiens et assurera un meilleur équilibre régional pour la formation universitaire en Tunisie, rappelant l’engagement du département de l’enseignement supérieur à adhérer activement à toute initiative permettant d’intégrer l’étudiant tunisien dans la sphère socio-économique et d’améliorer son employabilité.

A noter que la collaboration tuniso-canadienne en matière de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique remonte à la date de création du réseau des ISET concernés par le projet EPE Tunisie au début des années 1990.