Des voix se sont élevées pour critiquer le “laxisme” du Parlement et son “rendement mitigé” à cause de l’absentéisme des députés au sein des commissions ou des séances plénières.

Hassen Fathalli, responsable de l’information à l’ARP, assure que la cinquième et dernière session de la première législature a enregistré le nombre de lois adoptés le plus important, soit 86 propositions et projets de loi.

Le Parlement a aussi tenu 8 assemblées plénières consacrées au vote de confiance au gouvernement ou à des membres du gouvernement et 20 autres séances de dialogue avec le gouvernement ainsi que 909 questions orales, dont 756 adressées aux membres du gouvernement, a indiqué Fathalli.

Dans ce cadre, le Parlement a aussi adressé 2 041 questions écrites au gouvernement et reçu 1 352 réponses de sa part.

Trente projets de loi relatifs au renforcement de l’investissement et au développement dans les régions ont aussi été adoptés, outre 159 projets de loi sur le financement des projets et 12 projets de loi relatifs au secteur de la santé.

Le Parlement a aussi adopté 10 projets de loi qui concernent le secteur de l’éducation et 7 autres relatifs au domaine culturel.