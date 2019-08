Les entreprises tunisiennes s’apprêtent à intégrer la ZLECA

La Commission économique pour l’Afrique et le ministère tunisien du Commerce ont organisé, le lundi 29 juillet à Tunis et le mercredi 31 Juillet à Sfax, le Forum national sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Visant à sensibiliser les parties prenantes nationales pour une meilleure appropriation et implication dans la mise en œuvre de la ZLECA en Tunisie, la rencontre s’est tenue avec la participation du ministre tunisien du Commerce, Omar El Béhi, du PDG du Centre de promotion des exportations, Mohamed Lassad Laabidi, du président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, ainsi que de hauts représentants de l’administration, du secteur privé, du Parlement et de la société civile.

«Cette rencontre vise à initier la mise en place d’une stratégie ZLECA au niveau national et des arrangements institutionnels dédiés pour mener à bien la mise en œuvre et exploiter pleinement les opportunités offertes par cette nouvelle zone», a déclaré Omar El Béhi à l’ouverture des travaux.

Au cours des discussions tenues à Tunis et à Sfax, les participants se sont accordés sur les implications potentielles positives de la ZLECA pour l’économie tunisienne. Parmi les secteurs les plus à même de bénéficier de la nouvelle zone de libre-échange figurent ainsi les industries pharmaceutiques, agroalimentaire, les matériaux de construction, ainsi que le secteur des services, notamment dans les domaines de l’ingénierie et des services médicaux.

L’adhésion récente de la Tunisie au COMESA, son rapprochement avec la CEDEAO, l’instauration d’un Forum économique africain annuel en Tunisie et l’implication active du pays dans toutes les phases de négociation pour la mise en place de la ZLECA ont confirmé la place grandissante de l’Afrique dans les orientations stratégiques de la politique économique tunisienne.

«Tous ces efforts resteraient incomplets en l’absence d’une vulgarisation sur l’état d’avancement des négociations, essentiellement auprès du milieu des affaires, et d’une implication collective aussi bien dans le déroulement qu’autour du contenu et des objectifs de ce projet», a déclaré le ministre tunisien du Commerce, qui a souligné que les travaux techniques sont toujours en cours, notamment pour fixer les cadres réglementaires et légaux de la ZLECA (coopération réglementaire sur les règles d’origine, listes d’engagements spécifiques, etc.).

Les participants se sont accordés à dire que, pour mieux saisir son potentiel, la Tunisie devra procéder rapidement à la ratification de l’accord et à la mise en conformité de la réglementation nationale avec les exigences de la ZLECA.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la ZLECA constitue la plus grande zone de libre-échange au monde, de par le nombre de pays, avec un PIB combiné de plus de 2500 milliards de Dollars américains et une population de 1,2 milliards d’habitants, qui, d’ici 2050, devrait doubler et regrouper 26% de la population mondiale en âge de travailler.

Pour l’instant, les échanges entre les États africains ne représentent qu’environ 16% du commerce extérieur total du continent, loin derrière les performances observées en Asie avec plus de 50% et en Europe pour près de 70%. Il est attendu que la ZLECA augmente le commerce intra-africain de plus de 50%, le PIB du continent de plus de 40 milliards de dollars et les exportations de plus de 55 milliards de dollars, a indiqué Omar Abdourahman, économiste au Bureau de la CEA en Afrique du Nord.

Les Communautés économiques régionales constituent des composantes importantes de la ZLECA. Elles sont huit actuellement, et sont ainsi considérées comme les principaux piliers d’intégration à l’échelle du continent. La Tunisie fait déjà partie de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Elle a également le statut d’observateur auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ce qui confirme son ancrage dans l’espace africain et positionne le pays comme un acteur clé dans la mise en œuvre de la ZLEC.

Le Forum national sur la ZLECA en Tunisie s’est tenu dans le cadre d’une série de rencontres de sensibilisation organisées par la CEA avec le soutien financier de l’Union européenne.