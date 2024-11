Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, effectue une visite de travail à Lusaka, capitale de la Zambie, à la tête de la délégation tunisienne participant à la 45ème session ordinaire de la Conférence des Ministres du Commerce du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), qui se tiendra les 27 et 28 novembre courant.

Selon un communiqué du ministère, la visite du Secrétaire d’État s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les relations avec ce grand espace africain et fait suite à la participation du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger à la 19ème session ordinaire de la Conférence ministérielle et à la 23ème session ordinaire du Sommet du COMESA à Bujumbura, capitale du Burundi, du 29 au 31 octobre 2024.

Le programme de la visite du Secrétaire d’État comprend des réunions bilatérales avec ses homologues des pays africains participants afin d’examiner les relations bilatérales, de discuter les moyens de les renforcer et d’échanger les points de vue sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Cette conférence, indique la même source, constitue un rendez-vous clé dans le calendrier annuel du COMESA, où les principaux thèmes du groupement régional seront discutés et un certain nombre de décisions pertinentes seront prises.

Créé en décembre 1994, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) est une étape importante dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et le plus grand groupement économique d’Afrique en termes d’échanges et d’investissements, visant à créer une grande unité économique et commerciale et à parvenir à l’intégration et à l’inclusion régionales.

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) représente, d’un point de vue stratégique, environ les deux tiers du continent africain et se compose de 21 États membres, dont la Tunisie, avec une population de plus de 640 millions de personnes, un PIB de 805 milliards de dollars et des transactions commerciales d’une valeur de 324 milliards de dollars par an.

Son secrétariat est basé à Lusaka, la capitale zambienne.