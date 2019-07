Deux accords de partenariat ont été signés, jeudi 11 juillet 2019, à la Maison de Tunisie à Paris entre l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et deux entreprises françaises, spécialisées dans le recrutement des compétences à l’étranger, à savoir “Argonaute Solutions RH” et “Assistra conseil”.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la convention du 28 avril 2008 portant sur la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre la France et la Tunisie. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles opportunités d’emploi à l’international au profit de la main d’oeuvre tunisienne dans divers domaines.

Le directeur général de l’ANETI, Youssef Fennira, en visite de trois jours à Paris dans le cadre de la réunion du Comité de pilotage sur l’immigration, a déclaré à la correspondante de la TAP à Paris que plusieurs autres accords seront signés dans le cadre du partenariat franco-tunisien et permettront d’assurer de nouvelles opportunités d’emploi.

En marge de cette visite, Fennira a rencontré des responsables français du Pôle Emploi, de l’Agence française de développement (AFD), ainsi que de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).