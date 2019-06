L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, dans l’après-midi du mardi 11 juin 2019, l’accord de garantie conclu le 8 janvier 2019 entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), relatif à l’octroi d’un prêt de l’ordre de 75 millions d’euros à l’Office national de l’assainissement (ONAS), dans le but de contribuer au financement du programme d’assainissement de 33 villes prioritaires, dotées d’une population inférieure à 10 mille habitants.

Cet accord de garantie s’inscrit dans la cadre de la concrétisation des orientations du plan de développement 2016/2020 dans le secteur de l’assainissement, et ce à travers la mise en place de nouveaux réseaux d’assainissement ainsi que la modernisation et la réhabilitation d’anciens réseaux dans 33 villes situées dans 19 gouvernorats.

Le coût total de ce programme d’assainissement est estimé à 150 millions d’euros (l’équivalent de 500 millions de dinars tunisiens). Le projet sera cofinancé à parts égales entre la Banque africaine de développement (BAD) et la BERD.

Ledit programme a fait partie des projets présentés par la Tunisie pour le financement, lors de la Conférence internationale de l’investissement ” Tunisie 2020 “.