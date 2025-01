L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a approuvé, lundi, le projet de loi n° 89 pour l’année 2024 portant approbation d’un accord de prêt entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement (AFD). Il s’agit d’un prêt qui permettrait le cofinancement de la 6ème tranche du programme national de raccordement de quartiers résidentiels au réseau d’assainissement, et ce, avec 93 voix pour, 8 abstentions et 6 voix contre.

En réponse aux interventions des députés, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a fait savoir que son département a élaboré un plan directeur pour l’environnement pour chaque gouvernorat.

Il a ajouté que l’Office National de l’Assainissement (ONAS) intervient, actuellement, dans 197 municipalités, ce qui représente 65% de l’ensemble des municipalités en Tunisie, “ce qui est conforme aux normes internationales”.

D’après lui, le ministère ambitionne de porter le taux de raccordement au réseau de l’ONAS à 80%, et ce, malgré les difficultés rencontrées, dues surtout à la construction anarchique, dans plusieurs régions.

Evoquant le programme de valorisation des eaux usées, Abid a affirmé qu’actuellement, seulement 31 stations sur 127 sont équipées d’un système de traitement tertiaire.

“Les deux départements de l’Environnement et de l’Agriculture prévoient de promouvoir l’utilisation de ces eaux pour l’irrigation de 50 000 hectares d’oliviers et de cultures fourragères au cours de l’année 2025”, a-t-il dit.

Sur un autre registre, le ministre a fait savoir que 7% uniquement des déchets en Tunisie font l’objet de tri, ajoutant que “la stratégie adoptée, jusque-là, en matière de gestion des déchets se base sur la technique d’enfouissement, alors qu’il existe d’autres techniques dont il faut les prendre en considération, dont celles de l’’incinération et du compostage.