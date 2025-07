Kasserine : la station d’assainissement de Thala entre en service en juillet

La nouvelle station d’assainissement dans la délégation de Thala (gouvernorat de Kasserine) entrera en service au mois de juillet, a annoncé la délégation sur sa page officielle.

Ce projet, dont le coût a atteint 32 millions de dinars, a été réalisé sur deux grandes tranches.

La première tranche a porté sur l’extension du réseau d’eaux usées et l’aménagement d’une station d’assainissement pour le traitement biologique et le triple traitement, avec une capacité allant jusqu’à 950 kg par jour, ainsi que l’installation de 7 kilomètres de canalisations (diamètre oscillant entre 250 à 400 mm) avec la mise en place de 4 stations de pompage et le raccordement de 200 logements au réseau.

La deuxième tranche du projet a été axée sur l’extension du réseau de drainage des eaux usées à travers la pose de 15 kilomètres de canaux d’un diamètre de 250 mm, et le raccordement de 1500 logements supplémentaires, moyennant une enveloppe de 7,2 millions de dinars.

A noter que la direction régionale de l’Office National de l’assainissement (ONAS) à Kasserine a établi un programme de réutilisation des eaux traitées dans le domaine de l’irrigation agricole dans la région.