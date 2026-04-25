La 35ᵉ édition du Mois du patrimoine a été inaugurée vendredi sur le site archéologique de Bulla Regia (gouvernorat de Jendouba), sous le slogan « Patrimoine et art de l’architecture ». La cérémonie s’est tenue en présence de responsables régionaux, de cadres du ministère des Affaires culturelles et d’un public passionné d’histoire et de mémoire collective.

La cérémonie d’ouverture a donné le coup d’envoi d’un programme dense mêlant expositions artistiques, spectacles d’animation, ateliers créatifs et visites guidées du site antique.

Cette manifestation annuelle, ancrée dans le calendrier culturel national, vise à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie, à renforcer le rayonnement culturel et touristique des régions, ainsi qu’à sensibiliser les citoyens à l’importance de l’héritage architectural comme pilier de l’identité nationale.

Le choix de Bulla Regia comme cadre de cet événement n’est pas anodin : ce site exceptionnel, dont les célèbres maisons à salles souterraines témoignent de l’ingéniosité de ses habitants face à la chaleur méditerranéenne, illustre avec éloquence le dialogue des civilisations à travers les âges.

Dans ce même esprit, un colloque placé sous le thème « Patrimoine et art de l’architecture , génie et contraintes de la nature » a réuni chercheurs et spécialistes autour de thématiques pointues : l’architecture religieuse dans la région de Jendouba, ou encore l’architecture officielle à Souk El Arba au début du XXe siècle, révélatrice des mutations urbaines et des défis environnementaux auxquels les bâtisseurs ont dû répondre.

La cérémonie a également été marquée par un hommage posthume rendu à Lazhar Ayadi, figure tutélaire des arts populaires tunisiens, en reconnaissance de son œuvre au service de la préservation de la mémoire musicale nationale.