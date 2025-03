Le contrat de construction d’une station avancée de traitement des eaux usées à Gabès a été signé ce jeudi 13 mars 2025 au siège de L’Office National de l’Assainissement . La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Abdelmejid BETTAIEB, PDG de l’ONAS, et M. Kazuhiro ARITA de Japan Techno Co., Ltd, le consultant japonais chargé de la réalisation du projet.

La cérémonie a été aussi marquée par la présence de S.E.M. Takeshi OSUGA, Ambassadeur du Japon en Tunisie et de Mme Mayumi MIYATA, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

Financé par un don japonais de 3.2 milliards de yens (environ 67 millions de dinars tunisiens), le projet vise à transformer les eaux usées traitées en ressources en eau industrielle dans le gouvernorat de Gabès, où la gestion de l’eau représente un défi de taille.

Il sera réalisé sur 39 mois, et aura pour objectif de renforcer l’efficacité de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des eaux usées, tout en participant activement à la préservation des ressources hydriques du pays. Ce qui confirme, de manière tangible, l’engagement du Japon à soutenir la Tunisie dans son développement durable, particulièrement dans cette période de pénurie des ressources en eau.