Le salon de l’Institut culturel italien de Tunis (IIC) accueillera du 18 au 30 juin une exposition photographique intitulée “L’Italie vue à travers des yeux tunisiens”.

Organisée à l’initiative de l’Association Club de Photo de Tunis (ACPT) en collaboration avec l’Institut culturel Italien et la sponsorisation de l’Association pour la valorisation de l’héritage culturel, l’exposition donne à voir le fruit d’un voyage photographique en Italie avec trois escales à Rome, Viterbe et Florence du 18 au 21 mars 2019 auquel ont participé 12 photographes, informe l’institut culturel italien de Tunis dans une note de présentation.

A cette occasion, quatre jumelages ont été réalisés avec certains clubs photographiques des villes visitées. L’exposition est le récit de ce voyage à travers 40 images, en noir et blanc et en couleurs, où se lisent l’émotion, la stupeur et l’admiration pour les beautés italiennes.

L’objectif de l’exposition est de démontrer que le langage photographique peut être au service de la culture, en créant des connaissances et en favorisant les liens entre les passionnés de différents pays.

Il est à noter que l’exposition sera ouverte au public du lundi au samedi, de 10h00 à 18h00 à l’IIC.