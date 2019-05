Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) dénonce la poursuite de la politique de destruction des filières agricoles adoptée par le ministère du Commerce à travers l’importation de trois mille tonnes de pommes de terre d’Egypte.

Le SYNAGRI indique dans un communiqué publié vendredi 24 mai 2019, que le coût des pommes de terre importé est estimé à 560 dollars la tonne, soit 1 680 millime le kilo, laquelle sera ensuite proposée à la vente à 770 millime le kilo, ce qui augmente les pertes de l’Etat.

Malgré les changements climatiques et les calamités naturelles, ainsi que l’endettement et la hausse des coûts de production et des prix des intrants comme les semences, l’agriculteur tunisien œuvre tant bien que mal à faire réussir la saison des pommes de terre, souligne le syndicat, regrettant le choix fait par le ministère de soutenir les produits étrangers.

Les solutions palliatives servant les intérêts politiques portent atteinte à la production à la source, mettant l’accent sur l’importance du rôle du groupement interprofessionnel dans la sauvegarde de la filière des pommes de terre.

Le SYNAGRI appelle également à la nécessité de stopper l’hémorragie des importations et d’assurer la pérennité du secteur.