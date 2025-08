Le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations informe tous les acteurs économiques concernés et tous les citoyens qu’à partir du 4 août 2025, leil a été décidé, de fixer des prix maximum pour les pommes de terre à 1 650 millimes le kg au niveau des entrepôts, à 2 000 millimes le kg au niveau des ventes en gros et à 2 500 millimes le kg au niveau des ventes en détail.

Dans un communiqué publié, vendredi, le ministère annonce, également, qu’une marge bénéficiaire maximale pour la vente de poissons en détail a été fixée à 25 % laquelle sera pratiquée sur les prix d’achat prouvés par des factures légales.

Le département du Commerce appelle tous les intermédiaires à justifier leur statut professionnel qui leur permet de détenir, transporter et promouvoir ces produits et de traiter exclusivement de manière organisée et légale selon les prix fixés, notant que toute violation de ces procédures entraîne la saisie effective des produits et l’imposition de sanctions judiciaires et administratives maximales autorisées par la loi.

Elle a appelé les citoyens à exercer leur droit légitime de choisir et de ne pas traiter avec des circuits qui ne respectent pas ces prix et de signaler parfois toutes les violations et opérations commerciales suspectes, soulignant la nécessité de renforcer les opérations communes de contrôle interne dans tous les gouvernorats pour imposer une discipline sur les marchés et contrecarrer quiconque ose violer ces procédures conformément à la loi.