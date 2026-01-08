La récolte de pommes de terre d’arrière-saison dans le gouvernorat de Gafsa est estimée à 13 500 tonnes pour l’actuelle saison agricole, un volume équivalent à celui de la saison précédente, a indiqué Kaïs Chelbi, chef du département de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Gafsa.

Il a ajouté, à l’Agence TAP, que la superficie totale consacrée à la culture de la pomme de terre dans la région est de 850 hectares, avec une estimation de production d’environ 16 tonnes/h.

La campagne de récolte de la pomme de terre a démarré depuis le mois de décembre dernier et a atteint un taux d’avancement de 40%, a-t-il précisé.

Il a révélé que les deux tiers de la récolte de pommes de terre seront destinés à la consommation, tandis que le tiers restant sera stocké pour le mois de Ramadan, soulignant que la production dans la région est principalement concentrée dans les délégations de Gafsa Nord, Gafsa Sud et Sened.

Dans ce même contexte, Chelbi a souligné que les services du département de la production végétale ont organisé des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention des agriculteurs concernant la gestion appropriée du produit lors des opérations de transport, de vente et de stockage des pommes de terre.

Par ailleurs, il a mentionné que le groupement professionnel des légumes et une entreprise privée ont signé des contrats avec 28 agriculteurs (multiplicateurs de semences) dans la région de Gafsa pour la multiplication des semences de pommes de terre de saison sur une superficie de 100 hectares, en préparation pour la saison de semis de pommes de terre de cette année.