Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, s’est rendu, jeudi 23 mai sur la mine de “Jebel Fej Lahdoum”, dans la délégation du Krib (gouvernorat de Siliana), pour s’enquérir des problèmes et des difficultés auxquels est confrontée cette mine.

Le directeur général de l’Office national des mines, Mohamed Ben Salem, souligne que cette mine a été fermée depuis 2005, pour cause d’épuisement des réserves et des difficultés financières et techniques par lesquelles passe la société exploitante “Djérissa”.

Cette mine recèle des réserves importantes de zinc et de plomb, estimées à 3,5 millions de tonnes.

Il a ajouté que l’Etat a octroyé, en 2017, un permis d’exploitation de la mine Jebel Fej Lahdoum à une société étrangère à hauteur de 90%, dans l’attente de l’approbation des études technique et environnementale. Le projet, d’un coût global de 42 millions de dollars, devrait permettre la création de 306 postes d’emplois directs.