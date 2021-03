Le suivi de l’avancement du plan de développement pour la période 2021-2025, et des réalisations accomplies dans le cadre de la Stratégie énergétique nationale à l’horizon 2030 et l’intégration de ses composantes, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie, ont été au centre de la séance de travail tenue mardi 16 mars au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Mohamed Boussaid a souligné l’importance de bien préparer le plan de développement du secteur de l’énergie pour la période 2021-2025, compte tenu de l’importance de la planification stratégique dans la réalisation de la sécurité énergétique, mettant l’accent sur la nécessité de consacrer la transparence et la bonne gouvernance dans le domaine de l’énergie et des ressources naturelles.

Boussaid a pris connaissance des rapports sur le suivi des principaux projets publics, ainsi que le projet d’encadrement technique présenté par la Banque mondiale (BM) sur la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie, selon un communiqué publié mardi à Tunis.

Le ministre a également pris connaissance de la mise en place du système de gestion électronique des documents (GED) au ministère, en choisissant la Direction générale des hydrocarbures pour servir de site pilote.

Il a recommandé d’identifier des solutions innovantes pour surmonter les difficultés et de procéder selon une approche participative pour garantir l’efficacité dans le secteur.

La réunion a aussi permis de suivre la situation énergétique nationale et internationale, avec la présentation de toutes les activités liées à l’open data et la mise à jour périodique du site web du ministère, l’accès à l’information et le suivi de la réalisation du système d’information de l’Observatoire national de l’énergie et des mines.