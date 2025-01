Tunisie-Banque mondiale : Accélération des projets d’énergie et d’énergies renouvelables

L’état d’avancement des programmes de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM) dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables, a été au coeur d’une réunion tenue, vendredi, à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Chiboub Thabet et une délégation de haut niveau de l’institution mondiale, présidée par Husam Mohamed Beides, Chef de la division Énergie pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale et Alexandre Arrobbio, Représentant Résident de la BM pour la Tunisie.

Selon le département de l’Industrie, Il s’agit surtout du programme d’amélioration de la performance de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, pour la période 2025-2028. Ce programme en cours de mise en œuvre, prévoit, entre autres, l’amélioration des services, l’entretien des équipements et le développement du réseau national de transport d’électricité en plus de la création de nouveaux projets pour satisfaire la demande croissante sur l’électricité et l’investissement dans les énergies propres.

La rencontre a permis, également, d’évoquer le programme de coopération avec le groupe de la BM au cours de la prochaine période, en ce qui concerne le suivi de la réalisation du projet de raccordement électrique entre la Tunisie et l’Italie, “lequel ne manquera pas de renforcer le réseau national d’électricité, d’améliorer la sécurité énergétique et de développer les sources d’énergie dans le pays outre l’ouverture de nouveaux horizons pour la création d’emploi et la promotion du développement durable”, indique le ministère de l’Industrie.

Ont assisté à cette rencontre, le secrétaire de l’Etat chargé de la Transition énergétique, Ouael Chouchène, la cheffe du cabinet de la ministre de l’Industrie, Afef Chechi Tayari et le PDG de la STEG, Faycel Trifa et des cadres du département de l’Industrie et de la BM.