Les exportations des secteurs des mines, des phosphates et dérivés ont augmenté, à fin août 2023, de manière significative de 37,5% par rapport à la même période de l’année 2022, notamment vers les Etats-Unis, selon les données statistiques publiées, récemment, par l’Institut national des statistiques (INS).

” Le secteur de l’énergie a enregistré, à fin août 2023, la plus forte croissance des exportations avec une augmentation de 79,3%, principalement tirée par les exportations de pétrole brut vers l’Italie ” a précisé l’INS.

En outre, les exportations des industries manufacturières diverses et celles des industries agricoles et agroalimentaires ont augmenté respectivement de 12,5%, et 3,9%.

Les indicateurs du secteur des phosphates ont enregistré une amélioration, notamment en ce qui concerne les exportations vers les marchés mondiaux avec la reprise d’un certain nombre des marchés (européens, asiatiques et latino-américains), outre l’entrée du marché turc.

La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a assuré, vers le marché turc plusieurs chargements de phosphate commercial dont le dernier a été effectué, fin juillet 2023, de 33 mille tonnes.

La CPG œuvre à développer sa production et ses exportations. A Cet effet, la compagnie a récemment dévoilé un programme d’exportation de 150 mille tonnes de phosphate vers plusieurs clients étrangers.

Elle avait annoncé récemment qu’une enveloppe d’investissement de 236 MD a été allouée, et ce, dans le cadre d’un programme décidé par le Conseil de la sécurité nationale, tenu en mai dernier, et consacré à l’examen du dossier de production du phosphate en Tunisie.

La CPG ambitionne à travers ces nouveaux investissements, qui seront réalisés entre les années 2023 et 2024, de renouveler 30% de sa flotte d’équipements d’extraction.