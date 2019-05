Le Conseil américain des céréales (US Grains Council) vient de mobiliser 5 millions de dollars sous forme de don en faveur de la réhabilitation de centres de formation agricole en Tunisie. C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, lors d’un entretien, mardi 21 mai, avec le ministre tunisien de l’Agriculture, Samir Taieb.

Blome a affirmé qu’une séance de travail devrait se tenir prochainement entre les représentants du ministère et ceux de l’US Grains Council, pour examiner les résultats de l’étude élaborée par ce dernier, sur la réhabilitation des centres de formation agricole et identifier les centres qui le seront.

Selon un communiqué publié par le département de l’Agriculture, le diplomate américain a également évoqué l’organisation d’un forum entre des hommes d’affaires américains et tunisiens, en décembre 2019, en marge du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche, pour étudier les possibilités de coopération et d’investissement dans ces domaines.

Blome s’est aussi félicité des échanges de certifications sanitaires relatives aux bovins, volailles et œufs entre les services compétents des deux pays et de l’avancement enregistré en matière d’harmonisation des normes céréalières.

De son côté, Samir Taieb a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre la Tunisie et les USA dans le domaine agricole, notamment l’intégration de projets tunisiens dans le secteur des eaux dans le programme américain ” Défi du millénaire “.

Par ailleurs, Taieb appelle les Etats-Unis à accorder plus de bourses aux jeunes tunisiens qui souhaitent poursuivre une formation agricole aux USA et de tirer profit du progrès américain en la matière.

Enfin, il plaide pour la facilitation de l’accès au marché américain des produits agroalimentaires tunisiens, tels que l’huile d’olive, les dattes, les figues, et autres produits biologiques.