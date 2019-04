La liste des lauréats aux compétitions littéraires, arabe et anglais, destinées aux élèves des collèges et lycées de toute la République a été annoncée, vendredi 12 avril, au Palais des expositions du Kram qui abrite la 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) du 5 au 14 avril 2019.

Au total, 20 élèves ont pris part à la compétition en langue arabe et 10 élèves à celle en langue anglaise. Chaque élève a été appelé à rédiger un texte autour de sa conception de la définition de l’égalité.

Dans la compétition en langue arabe, Fatma Hafsi (Tunis 1) représentant la Zone Tunis est classée première, Ahmed Nadhir Touati de Tozeur a remporté la seconde place alors que Mariem Alayat s’est classée troisième.

Un duo d’élèves a remporté les prix de la compétition en langue anglaise, à savoir Lina Haj Yahia de Gabès et Adam Selmi de La Manouba, respectivement première et second au classement.

Plusieurs prix d’encouragement ont été décernés à un certain nombre de participants issus des différentes régions du pays.

L’universitaire Wafa Thabet Mezghanni, chargée du programme destiné aux enfants et adolescents, a relevé ” une faible qualité de textes proposés ce qui a conduit à primer uniquement deux concurrents (ndlr Anglais) “. ” Atteindre la finale est un couronnement en soi “, a-t-elle estimé.

Le thème des deux compétitions littéraires proposait la rédaction de textes autour du Récit de voyage dont la longueur ne dépasse pas les 100 mots, à publier sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’un programme élaboré en partenariat entre le FILT et le ministère de l’Education auquel sont impliqués des professeurs en tant que membres des jurys des compétitions, arabe et anglaise.

Pour Chokri Mabkhout, directeur de cette édition du FILT, la finalité de ces compétitions est avant tout “de créer une dynamique et d’encourager les jeunes à la pratique de l’écriture” qu’il s’agit en arabe ou en anglais.

C’est aussi, selon lui, un espace qui se poursuit ” pour la 4ème année consécutive avec pour but de découvrir des plumes ayant des compétences dans l’écriture de textes à caractère littéraire “.

L’enfance a eu son gros lot dans la programmation du FILT avec plus de 260 activités et 125 intervenants de 16 pays. La Pologne est le pays invité d’honneur alors que le gouvernorat de Bizerte est la région invitée de ce programme.

Outre les compétitions, des spectacles de danse, de musique et de théâtre sont présentés aux enfants et adolescents. Le programme vise à renforcer l’esprit critique et explorateur chez l’enfance et lui permettre de découvrir et d’apprécier l’univers livresque au milieu des autres arts, de manière à l’inviter à s’adonner davantage à la lecture.