La Foire internationale du livre de Tunis (FILT) ne constitue pas seulement un marché de vente du livre mais aussi une occasion pour nouer des contacts entre les éditeurs, les distributeurs, les libraires et toutes les parties intervenantes dans les différents maillons de la chaine de l’édition et de l’industrie du livre.

Dans ce contexte, l’agence TAP a eu, en marge de la 35ème édition de la FILT, une rencontre avec la tunisienne Najet Miled propriétaire de La maison Averroes à Paris et vice présidente de la société française “Gutenberg & Co” qui a inventé un nouveau concept, le robot imprimeur intelligent “Gutenberg One”, présenté pour la première fois au Salon du livre de Paris (15-18 mars 2019).

Najet Miled a parlé d’une invention qui va changer le monde de l’édition à travers le Robot imprimeur intelligent Gutenberg One, connecté à une plateforme de livres sur le web et d’où le lecteur peut imprimer n’importe quel livre en n’importe quelle langue en quelques minutes sur les lieux publics. Le robot imprimeur est “une véritable bibliothèque illimitée dans un espace limité” a-t-elle noté.

En offrant le service “Self Impression par le lecteur dans un lieu public”, ce nouveau mécanisme fera du lecteur un imprimeur et un acheteur du livre qu’il désire là où il se trouve, dans la langue et le format qu’il veut. Cette plateforme sur internet lui permet aussi d’avoir à sa disposition des livres surtout ceux qui peuvent être épuisés. En outre, ce nouveau produit permet aussi une impression grands caractères (36) pour les malvoyants.

Venue présenter ce produit dans le cadre de la foire internationale du livre de Tunis, Najet Miled a formé le voeu que l’industrie du livre en Tunisie soit au diapason des nouvelles technologies sur le plan international et que le ministère des affaires culturelles puisse prendre connaissance des avantages de ce produit pour le rendre accessible aux lecteurs en Tunisie et dans les institutions qui relèvent du ministère.

Quelles sont les avantages de ce nouvel outil pour les éditeurs? A cette question, Najet Miled a tenu à faire savoir que l’éditeur ne sera plus obligé de publier un grand nombre de livres ce qui peut favoriser une meilleure gestion de vente en lui épargnant des dépenses excessives tout en lui garantissant la distribution de son livre dans tous les coins du monde avec le moindre cout possible. En plus, les droits d’auteurs et d’éditeurs sont préservés, a-t-elle précisé. En effet, à travers des contrats officiels, l’éditeur peut ouvrir un compte bancaire sur le site internet Gutenberg & Co en tant que vendeur où il peut déposer ses livres. A la première vente, il sera informé et les recettes seront versées par la suite sur son compte.

Parmi les autres avantages, a-t-elle mentionné, le robot imprimeur peut être installé dans plusieurs lieux publics: établissements scolaires, lycées, Universités, Librairies, Musées, centres hospitaliers, maisons de retraites, aéroports, gars, stations services, centres commerciaux, espaces jeunesses, hôtels, bureaux de postes…

A propos de ce nouveau robot dont le concept ressemble à une “Slot machine”, les avis des éditeurs tunisiens convergent entre ceux qui sont pour et contre.

Slaheddine Ayachi, directeur de la maison d’édition “Iris” et propriétaire d’une imprimerie s’est félicité de cette haute technologie de pointe. Cependant, il a émis des doutes que ce nouveau mécanisme puisse à l’avenir remplacer l’imprimeur, l’éditeur ou le diffuseur. Dans ce sens, il a mentionné que le lecteur doit changer sa manière d’acheter des livres car ceci demande une nouvelle éducation. Exprimant une certaine réticence face à ce nouvel imprimeur rapide, il a relevé que le recours à ce mécanisme nécessite auprès du lecteur une connaissance au préalable du livre alors que c’est dans les librairies et les foires qu’il peut découvrir de plus près la box livresque et acheter de visu le livre qui l’intéresse. Il a, par ailleurs, estimé que ce nouveau produit offre une qualité standard d’une impression rapide mettant en doute qu’il puisse imprimer le genre de beaux livres ou livres d’art qui nécessitent une certaine qualité d’encre, de papier et d’impression. Et d’expliquer “Le robot imprimeur ne remplace pas l’impression traditionnelle à quatre couleurs qui nécessite le façonnage, le pelliculage et bien d’autres fonctionnalités d’une quinzaine de machines”.

De son coté, l’éditeur Moncef Chebbi directeur d’Arabesques Editions s’est interrogé sur les avantages palpables pour l’éditeur. Il a, dans ce sens, avancé que la véritable plus value c’est qu’il permet l’impression des livres déjà épuisés du marché. Toutefois, il a relevé que le prix du livre que propose Gutenberg & Co serait automatiquement plus élevé ce qui nous incite à nous demander “Le lecteur tunisien est il prêt à payer le double même s’il l’achète en quelques minutes”.

A ce sujet, l’éditeur Nouri Abid, propriétaire de la maison d’édition Mohamed Ali, a souligné que le lecteur tunisien est disposé à payer plus pour un livre qui est épuisé et difficile d’obtenir. Ayant assisté à une séance de démonstration concernant le fonctionnement du robot imprimeur intelligent au salon du livre de Paris, il a fait savoir que l’un des avantages est le gain de temps soit 5 minutes au lieu de 48heures pour la vente en ligne.

Il a, par ailleurs, indiqué que cette nouvelle invention permettra d’imprimer les livres épuisés et de distribuer les ouvrages hors des frontières.

Peut-on voir le robot imprimeur un jour en Tunisie? Nouri Abid répond “il est important que cette invention soit disponible par exemple dans la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) afin que les lecteurs et chercheurs puissent acheter les livres rares ou épuisés et imprimer d’anciens documents qui sont devenus du domaine de l’Etat”.