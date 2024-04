FILT 2024 : L’Italie à l’honneur, la Palestine au cœur du débat et un riche programme pour tous

25 pays, 314 pavillons dont 154 pavillons tunisiens, 20 pavillons officiels, 8 prix, près de 280 ateliers divers destinés aux enfants et jeunes répartis sur 7 pavillons, plus de 109.000 titres, ainsi se présente en quelques chiffres la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se tiendra du 19 au 28 avril 2024 au parc des expositions du Kram.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi après-midi à la salle Omar Khlifi -Cité de la culture Chedly Klibi, le président du comité d’organisation, l’universitaire Mohamed Salah Kadri a indiqué que cette édition exceptionnelle est placée sous le signe de solidarité avec la Palestine afin de briser « le blocus intellectuel » dans un combat qu’il a qualifié « d’existence culturelle ».

D’un autre côté, ce rendez-vous de référence qui sera marqué par la participation de l’Italie en tant qu’invitée d’honneur sera une occasion pour renforcer le dialogue dans le secteur de l’édition, en créant des synergies directes entre les auteurs et les éditeurs des deux pays partagent une histoire commune et une proximité qui n’est pas uniquement géographique, mais qui s’étend à tous les domaines de l’art et de la culture.

Dans l’objectif de rapprocher le livre, tout format, et sur tout support, de l’enfance et de raviver son esprit créatif, la foire internationale du livre de Tunis a prévu un large programme d’ateliers avec des contenus variés (lectures dans plusieurs genres littéraires, musique, dessin….) , des jeux éducatifs, ainsi que des expériences immersives, en collaboration avec plusieurs parties dont le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique et le TICDCE. Des prix d’encouragement seront remis aux enfants les plus interactifs le 28 avril 2024.

L’édition 2024 qui sera marquée par la présence d’un grand nombre d’auteurs de renommée de plusieurs pays notamment le petit fils de Bayrem Ettouni, le poète égyptien Mahmoud Bayrem Ettounsi, l’écrivain et philosophe français Alain Jugnon, l’écrivain, romancier, critique littéraire et universitaire algérien Waciny Laredj, mais aussi des auteurs tunisiens résidant à l’étranger pour ne citer que le poète Sami Amri, rendra des hommages à la mémoire du grand poète tunisien Mohamed Ghozzi et du poète Koweitien Abdelaziz Saoud Babitine en présence de son fils.

La Palestine au cœur du débat :Plusieurs auteurs palestiniens seront présents pour ne citer que l’écrivaine Adania Shibli, le philosophe Ahmed Bargaoui, l’écrivain palestinien vivant en Syrie, Hassan Hamid Ben Ahmed ainsi que l’écrivain Zied Khaddech. La Palestine sera également au cœur du programme culturel organisé dans le cadre de la foire.

La section rencontre-débat, mettra en avant le récit du génocide et de la résistance, autour des thèmes «Ecrire la douleur en littérature arabe », « Le Palestinien, qui est-il ? Dans les conférences-débats, deux conférences sont entre autres au programme : La résistance et la question de l’engagement intellectuel, artistique et littéraire » et « La Palestine dans la littérature tunisienne » proposée par l’Union des Ecrivains Tunisiens.

Italie invitée d’honneur : une dizaine d’auteurs italiens invités seront présents dont l’écrivain, podcasteur et youtuber Roberto Mercadini, auteur du célèbre livre « Le Génie et les ténèbres », l’écrivaine et traductrice palermitaine Evelina Santangelo, l’écrivain, journaliste et penseur Marcello Veneziani. Cinq maisons d’édition et les œuvres de douze éditeurs sont au cœur d’un programme culturel sous le signe « l’âme méditerranéenne » avec un échange de paroles, incluant différents genres littéraires – romans, poésie et essais embrassant divers domaines : culture, art, histoire, ….avec une programmation dédiée aux enfants et aux jeunes (6-13 ans) ainsi qu’un laboratoire didactique dédié à la langue italienne.

Les Journées culturelles internationales : La parole sera donnée aux invités étrangers de la foire dans le cadre de la section « Les Journées culturelles internationales » avec la participation d’auteurs du Liban, Sénégal, Argentine, Yémen, Egypte, Chine, Mauritanie, Koweit et de l’Espagne.

Six gouvernorats à la Foire : étant le rendez-vous annuel attendu par tous les amis du livre à et en dehors de Tunis, six gouvernorats s’invitent et dont chacun livrera ses spécificités : « Monastir, la perle de la Méditerranée », « Ariana, le Bosquet des mille et une fleurs », « Gabes, Oasis des arts et de la création », « Sfax, l’industrie culturelle, racine et histoire, « Kairouan, Echo de magnificence et mémoire de créateurs » et « Le Kef, Carrefour des Civilisations ».

Le Forum du Livre tunisien : cette section vise à mettre en avant des publications de recherche tunisiennes dans plusieurs disciplines dont « l’Encyclopédie de la musique tunisienne » de Samir Becha, « Image et imagination » de Hichem Ben Ammar, « Le Livre sportif » de Mohamed Kilani.

Le Forum des Institutions : dans le cadre d’un vaste travail de collaborations avec plusieurs ministères et institutions « Le forum des institutions » sera une occasion pour faire connaitre également les productions spécialisées notamment de la direction des personnes âgées du Ministère la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées avec « Le livre, le vivre des seniors : Faire face à l’isolement social par la lecture », du Centre international de Tunis de la culture Numérique (TICDCE) « Les horizons du livre tunisien à l’ère des plateformes et du commerce numérique » , de la Bibliothèque Nationale de Tunisie « La Palestine dans les ressources de la Bibliothèque Nationale de Tunisie » etc.