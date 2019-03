La direction générale de la douane a démenti la prise du dépôt des marchandises de contrebande découvert par la direction des enquêtes douanières dans la ville d’El Jem (gouvernorat de Mahdia), à l’issue d’une affaire de contrebande de devises d’une valeur de 200 millions de dinars (MDT), indiquant que l’information relayée par certains moyens d’information “n’a aucun fondement”.

Dans un communiqué publié, samedi 16 courant, la douane souligne que les services de la douane avaient pris les précautions nécessaires pour assurer le dépôt en coordination avec les autorités sécuritaires de la région.

Les services spécialisés de la douane suivent, quant à elles, les mesures judiciaires nécessaires pour l’autogestion du stock dans les meilleurs délais.

A souligner que la direction des enquêtes douanières avait traité, la semaine écoulée, une affaire douanière relative à la contrebande de plus de 200 MDT dans le cadre de la poursuite des réseaux de contrebande de devises vers l’étranger et le blanchiment d’argent.

Un réseau impliqué dans la contrebande et le transfert de devises à l’étranger via une succursale bancaire de la région d’El Jem et leur déposition dans des comptes bancaires en Chine, à Dubaï et en Turquie a ainsi été découvert.

Les enquêtes ont révélé que le principal suspect est un commerçant originaire de la région qui a utilisé des déclarations falsifiées d’opérations d’importations fictives et présenté à la banque de fausses factures et de faux bons de paiement de marchandises non acquises ou importées pour prendre ensuite la fuite.

Un autre dépôt contenant des fruits et des conserves alimentaires ainsi que des fruits secs de contrebande d’une valeur de 5 MDT a également été découvert à El Jem.