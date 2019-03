Paru aux éditions Nexpresse Editions, le nouvel ouvrage collectif “Tunisie: Maisons d’hôtes et hôtels de charme d’exception”, sera présenté le 24 mars à partir de 11H00 à la galerie Musk and Amber (Les Berges du Lac).

Ce livre est une ode à la Tunisie, à travers ses magnifiques maisons d’hôtes et hôtels de charme, lit-on dans la note de présentation. Il s’agit d’un véritable voyage au fil des pages, du nord au sud du pays, qui révèle, à travers ces lieux accueillants, toute la diversité des paysages, des savoir-faire et des architectures de la Tunisie.

Intitulé simplement ” Tunisie: Maisons d’hôtes et hôtels de charme d’exception”, le livre offre à voir une sélection de maisons d’hôtes et hôtels de charme qui font aujourd’hui la réputation et l’excellence du tourisme alternatif tunisien. Des plaines du nord aux portes du désert, en passant par la Médina de Kairouan, la Tunisie est sublimée par ses riches contrastes.

Ecrit en français et traduit en anglais, pour s’ouvrir à un large public, cet ouvrage de 224 pages est édité par Nexpresse Editions, maison fondée par Ismail Ben Miled et Hassen Sfar. La direction de l’ouvrage et sa préface sont réalisées par Khadija Djellouli Ben Ghachem, architecte, rédactrice en chef de la Gazelle magazine de Tunisair et de Maisons de Tunisie et fondatrice d’ideomagazine.com.

Les textes sont écrits par Noémie Zyla Chiboub, journaliste. Les photographies sont prises par de nombreux photographes qui ont eu plaisir à participer à cette belle aventure : Ashref Khmiri, Pol Guillard, Jérôme Spriet, Giaime Meloni, Mohamed Boussaada, Haroun Elloumi, Sami Frikha, Riadh Thabet, Sabrina Belkhouja et Louis-Philippe Breydel.

L’idée de ce livre est venue tout naturellement pour cette équipe qui s’est fixée pour objectif, durant presque une décennie, de valoriser les plus beaux lieux de la Tunisie, à travers les différents supports de la maison d’édition Nexpresse.