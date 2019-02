L’association “Vision pour la citoyenneté et le développement durable” et la municipalité de Rjim Maatoug ont dernièrement signé une convention de partenariat, laquelle convention s’inscrit dans le cadre du projet “redevabilité sociale et développement local” réalisé par les municipalités de Douz, Rjim Maatoug et Bechri-Fetnassa-Negga, avec le soutien de l’ONG I Watch.

Le trésorier de l’association, Abdelmajid Marzouki, explique que l’objectif est de renforcer la coopération entre les deux parties et d’ancrer la participation des citoyens à la gestion du développement local.

Il s’agit de veiller à la qualité des services municipaux et d’assurer la présence des jeunes et de la femme dans les manifestations et les sessions de formation afin de les inciter à s’impliquer dans la gouvernance locale.

Une cellule composée de membres au Conseil municipal et de représentants de l’administration de la mairie et de la société civile sera mise en place pour superviser l’action municipale de manière participative.

L’association Vision poursuit la réalisation de projets ayant trait au renforcement de l’approche participative et à la lutte contre la corruption.

Parmi ses projets, figure le renforcement du climat de gouvernance et de lutte contre la corruption destiné aux gouvernorats du sud tunisien (Kébili, Tozeur et Tataouine). Ce projet est financé par l’Agence allemande de coopération internationale.

“Vision” est l’initiatrice du projet des oasis vertes à Fetnassa (délégation de Souk Lahad) portant sur la création de deux unités de valorisation de dattes et de production d’engrais organiques devant entrer prochainement en production. Ce projet est financé par l’ambassade d’Allemagne en Tunisie.