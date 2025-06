Le ministre de la défense nationale, Khaled Shili, a présidé, vendredi, au siège du département, la première réunion du conseil de l’établissement de l’Office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara, en présence du directeur général de l’Office et des représentants des ministères et des organismes concernés.

Lors de cette réunion, cite un communiqué du département, le ministre a rappelé la teneur du décret n° 247 du 8 mai 2025, texte qui a changé la dénomination de l’Office pour le développement de Rjim Maatoug pour devenir désormais « Office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara » et a élargi son champ d’intervention ainsi que ses attributions.

Il a dans ce contexte souligné que la mise en œuvre effective de ce texte réglementaire commande impérativement de mobiliser les efforts des différentes parties intervenantes, dont notamment, les ministères et les organismes publics concernés.

Le ministre a, par ailleurs, précisé que la mise en œuvre de ce texte dans la pratique nécessite la mise en place d’un « plan d’action intégré, réaliste et ciblé » permettant de garantir la réussite de ce projet qui couvre désormais l’ensemble des régions du sud et du Sahara tunisiens.

Il a ajouté que cette nouvelle expérience de développement vient refléter « une approche intégrée » centrée dans sa substance autour de l’esprit du compter sur soi.

Elle s’inscrit également dans la perspective de traiter les conditions socio-économiques avec toute l’efficacité requise, à travers l’intégration des régions reculées dans les choix de développement et la consécration du rôle social de l’État.

Dans ce contexte, explique le ministre, le projet s’efforcera de prendre en charge les catégories vulnérables, de lutter contre le chômage et de réduire incidences découlant du décrochage scolaire précoce.

Pour ce faire, le ministre a insisté sur l’impératif de procéder à une sélection poussée des projets éligibles dans le cadre de cette expérience afin que de garantir leur impact positif sur les habitants de ces régions.