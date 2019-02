La Tunisie accueille, du 25 février au 02 mars 2019, la semaine de la diplomatie agricole, une manifestation qui débattra de plusieurs dossiers relatifs à l’agriculture en Afrique et au Maghreb.

Dans un communiqué publié, lundi, le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche annonce que dans le cadre de la valorisation du secteur agricole au sein de l’action diplomatique, la Tunisie accueille les travaux de la 23e Conférence de la Commission régionale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui se tiennent, du 25 février au 01 mars à Hammamet “.

” Plus de 150 personnalités tunisiennes et étrangères, outre des responsables d’organisations régionales et maghrébines, participent à cette manifestation “, précise la même source.

La Conférence a pour but d’examiner, dans un cadre régional, les questions liées à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale au stade de la production et d’élaborer des recommandations en accord avec les règles générales de l’OIE.

Participent à cette manifestation le ministre algérien de l’agriculture, la directrice générale de l’OIE, outre des représentants de la Banque mondiale, de l’UMA, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe “COMESA”.