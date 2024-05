Les actionnaires, acquis aux choix forts de la Banque, confortés par un relèvement de rating, parient sur la réussite du plan stratégique 2023-26, déjà en cours de réalisation. Malgré un résultat 20213 négatif, ils décident une augmentation de capital de 24,1 millions de TND.

Mardi 30 avril, la BTE organisait, à son siège social, son assemblée générale pour l’exercice 2023. Elle fut suivie d’une assemblée générale extraordinaire. Les deux assemblées ont été présidées par Khalifa Ali El Kamzi, président du Conseil d’Administration. Feriel Chabrak, DG dirigeait les débats avec l’assistance.

Le duel entre le ‘’Neuf’’ et le ‘’Vieux’’

La BTE, à l’instar des autres banques de développement, a du se convertir en banque universelle. Ce passage a été vécu comme une véritable ‘’crise de croissance’’. Feriel Chabrak disait en substance que la Banque n’était pas bien outillée pour affronter la concurrence. Et, bien se positionner sur le marché. La BTE s’est trouvée lestée par le legs du passé qui ne l’a pas favorisée pour un deuxième souffle dans le Business.

Le portefeuille clientèle, majoritairement constitué de créances sur le secteur touristique était surexposé au risque de contrepartie. Disposant d’un réseau constitué de 31 agences, la collecte des ressources, à vue et d’épargne principalement, n’était pas au niveau escompté.

Recourant aux emprunts pour financer son activité la Banque avait un coût de ressources qui ne l’avantageait pas face à la concurrence. Et qui comprimait ses marges. Feriel Chabrak, pour faire court, schématisait la situation en termes clairs. Elle vise un palier de total bilan de 3.000 millions de TND contre 1452 actuellement.

Ce sursaut doterait la banque d’une structure d’actif résiliente aux soubresauts économiques. Et d’ajouter qu’une diversification des revenus de la banque, avec notamment un renforcement des commissions ferait en sorte que le PNB retrouve une certaine immunité contre la volatilité des taux. Cette interprétation faisait sens pour la majorité des actionnaires.

Ces derniers ont été compréhensifs face au résultat qui est passé de -30 millions de TND en 2022 à -36 en 2023 non du fait d’engagements hasardeux mais par contrecoup du relèvement des taux. Ce qui a laminé les marges et comprimé davantage le PNB.

“Le challenge que se donne la BTE est un véritable cas d’école. La banque veut se doter d’une taille critique, qui la rendrait commercialement offensive, sans passer par l’extension de son réseau.”

Vent debout la banque a engagé un plan de développement commercial, dénommé ‘’Plan stratégique 2023-26’’. Parmi les signaux forts adressés à la communauté des clients on relève le pack GREEN, avec toutes ses composantes. Ainsi que le pari de la digitalisation par la promotion de la 1ère agence digitale de la place. Cela semble stimuler l’exploitation.

En effet cette agence a enregistré 25.000 ouvertures de compte. La BTE ambitionne d’atteindre les 100.000 ouvertures en 2024. D’ailleurs l’agence de notation Standard & Poors a relevé, le rating de la BTE de ‘’CCC avec perspective négative’’ à ‘’CCC+, perspective stable’’. En clair cela signifie que même si la BTE ne s’est pas encore émancipée des handicaps du passé, elle est en dynamique de renouer, à terme, avec la performance.

Un label valorisant de ‘’banque citoyenne et impactante’’

Cela explique le pari fait sur la digitalisation et l’intelligence artificielle, pour rabattre les clients et configurer leur profil de risque. Et ensuite les équiper avec les divers produits de la banque. Le chantier IT est confié à la Start Up ‘’Kaoun’’, issue de la Sand Box de la BCT. D’ailleurs une plateforme électronique est sur pied. Elle comprend deux compartiments ‘’Flouci’’ pour les supports de paiement et BTE Net pour les opérations de banque classique.

Le pari ‘’Néo BTE’’ comme cheval de bataille, est quelque peu audacieux. Encore qu’il est dans l’air du temps. Cependant ses premiers effets en retour semblent prometteurs. La BTE pourrait donc se retrouver dans le peloton de tête des banques qui tablent sur la réussite du Business Model Néo Banque, sur la place.

Elle signe un coup d’éclat avec l’émission de la première carte virtuelle sur la place. Suite à cela, Visa a proposé un partenariat stratégique avec la BTE. Dans le même temps la banque entend mettre en place une ‘’Work out Unit’’ pour la récupération des entreprises en difficultés.

Un fonds de retournement, dans le sillage de la SICAR maison est à l’étude. Last but not least, un centre de perfectionnement des Cadres est en cours de démarrage. Cultiver les compétences commerciales de l’encadrement est en effet une contrainte d’un marketing offensif. Relever l’expertise des cadres est un pré requis pour un retour en force dans la course. Passer de suiveur à teneur de marché est à ce prix.

AGE : Les détails de l’augmentation de la BTE

A une large majorité, les actionnaires de la BTE ont décidé d’une augmentation de capital de 24,1 Millions de TND pour un capital actuel de 90 MD. Les actions nouvelles comme les anciennes auront un nominal de 20 dinars. La partie publique sera souscrite par la POSTE Tunisienne à hauteur de 9,31 Millions de TND.

Le Fonds Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) souscrit pour le même montant. Le reliquat est laissé aux détenteurs ‘’d’Actions à Dividende Prioritaire’’ (ADP) momentanément échaudés par la baisse du cours en bourse. Ces derniers détiennent une participation de 22 % dans le capital actuel (20/90). Leur souscription serait du meilleur effet pour le management.