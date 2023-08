La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) et la startup tunisienne Kaoun ont le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat historique,en date du 15/08/2023, qui marque le début d’une nouvelle ère bancaire pour la Tunisie. Avec l’approbation de la Banque Centrale de Tunisie, cette alliance révolutionnaire assurera le déploiement du premier modèle Banking as a Service (BaaS) au sein du système financier et bancaire tunisien.

Grâce à cette collaboration, la BTE mettra en œuvre ses services bancaires via les distributeurs tiers,spécifiquement à travers l’application web et mobile “Flouci” de Kaoun, ainsi que ses propres expériences digitales qui tireront parti de cette nouvelle infrastructure. Cette initiative innovante est le fruit de la réussite de Kaoun dans la sandbox réglementaire de la Banque Centrale de Tunisie, suite à une phase d’expérimentation conjointe avec la BTE.

En réponse à cette évolution digitale, la BTE est fière de présenter sa nouvelle succursale, NEOBTE. Entièrement virtuelle, NEOBTE servira de back office intégral à ces nouvelles expériences bancaires digitales conçues conjointement par la BTE et Kaoun. Grâce à cette avancée, les Tunisiens, qu’ils soient en Tunisie ou à l’étranger, bénéficieront d’une expérience bancaire 100% digitale.

“Nous sommes à l’aube d’un futur bancaire redéfini,” a déclaré Mme. Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE. Avec un an à la barre de la BTE, Mme. Chabrak a été le fer de lance de cet accord. “Notre ambition est claire. Nous aspirons à être la locomotive de l’économie future de la Tunisie, profondément digitale. Tout en assurant une qualité de service exceptionnelle, nous voulons aussi être à la pointe de l’innovation et embrasser un avenir vert.”

Nebras Jemel, Gérant de la startup Kaoun, a ajouté: “Ce partenariat illustre parfaitement le potentiel du secteur bancaire tunisien pour non seulement rattraper, mais aussi surpasser les normes mondiales. C’est un pas audacieux vers une meilleure inclusion financière pour notre pays, démontrant que la Tunisie est prête à adopter des modèles innovants pour répondre aux besoins de tous ses citoyens.”

La BTE et Kaoun ont également convenu de clauses d’exclusivité concernant plusieurs services dans le cadre de leur déploiement sur le marché tunisien.

Avec cet accord, la BTE signale clairement son intention d’être reconnue parmi les banques innovantes du pays. Elle confirme ainsi son engagement à servir au mieux les aspirations et les besoins de ses clients à l’ère digitale.