L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit pour ce jeudi 2 mai un ciel nuageux sur la plupart des régions tunisiennes. Des nuages denses sont attendus dans le nord et le centre du pays, avec des pluies faibles et localisées.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest sur le nord et de secteur sud sur le centre et le sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes et sur le centre et le sud, avec des phénomènes locaux de sable. Le vent sera faible à modéré sur le reste des régions.

En mer, les vagues seront très agitées dans le nord et moutonneuses à agitées sur le reste des côtes.

Côté températures, les maximales seront comprises entre 9 et 25 degrés Celsius dans le nord, entre 26 et 30 degrés dans le centre et le sud, et atteindront 32 degrés dans l’extrême sud.

Voici quelques précisions par région :

Nord: Ciel nuageux avec possibilité de pluies fines. Vent fort de secteur nord-ouest. Températures maximales entre 9 et 15°C.

Centre: Ciel nuageux avec possibilité de pluies fines dans l’après-midi. Vent fort de secteur sud. Températures maximales entre 20 et 25°C.

Sud: Ciel nuageux avec possibilité de pluies fines dans l’après-midi. Vent fort de secteur sud. Températures maximales entre 26 et 30°C.

Extrême sud: Ciel nuageux avec possibilité de pluies fines dans l’après-midi. Vent fort de secteur sud. Températures maximales autour de 32°C.