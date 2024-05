The Dot, premier hub d’innovation en Tunisie et plateforme phare de connexion entre les différents acteurs de l’écosystème d’innovation, annonce le lancement de la 4ème édition de Dot Camp, son programme emblématique. Cette année, l’offre est enrichie avec l’introduction de deux sous-programmes, Dot Camp et Dot Camp+, conçus pour maximiser l’impact et étendre l’approche inclusive aux jeunes à différents stades de développement et dans toutes les régions de la Tunisie.

Dot Camp

Cible : Startups en pre-seed et seed stage.

Avantages : Accompagnement personnalisé, accès à un réseau d’experts, opportunités de financement, bureaux à The Dot.

Critères d’éligibilité :

• La startup doit être innovante.

• La startup doit être légalement établie.

• La startup doit avoir un MVP ou des KPI à présenter.

• La startup doit être actuellement en phase de pre-seed/seed.

• Au moins un des fondateurs de la startup doit être basé en Tunisie et travailler à

• temps plein sur son projet.

Dot Camp+

Cible : Startups en phase d’idéation.

Avantages : Pré-incubation et accompagnement personnalisé, accès à une communauté dynamique et immersion dans les réseaux économiques.

Critères d’éligibilité :

• Idée innovante avec potentiel de croissance,

• Localisation en dehors de : Tunis, Sousse, Sfax et Médenine.

NB. Possibilité de prise en charge de l’hébergement du fondateur à Tunis pour 1 mois.

Ces programmes sont totalement gratuits et valables pour une année. Ils offrent une opportunité sans pareille aux bénéficiaires sélectionnés, leur offrant un environnement d’apprentissage collaboratif, des ressources et des outils gratuits pour booster leur croissance ainsi qu’un accès privilégié à l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 Mai 2024

DOT Camp pour les startups bien établies:

https://thedottn.typeform.com/to/Q6hxWc39

DOT Camp+ pour les porteurs d’idées de projets:

https://thedottn.typeform.com/to/yJ4NTAIg

Pour plus d’informations sur le processus de candidature et sur Dot Camp et Dot Camp+, veuillez consulter le site web: https://thedot.tn/programs-services/1-dot-camp

2023, l’année des défis relevés avec sucées :

En 2023, The Dot a déployé 9 programmes avec plus de 400 startups bénéficiaires, dont 40% localisées dans les régions. Plus de 1000 événements (conférences, formations, bootcamps, hackathons,..) ont été organisés à The Dot, au profir de plus de 30 000 bénéficiaires.

En outre, 44 startups innovantes en phase d’amorçage ont bénéficié de Dot Campleur donnant un accès privilégié aux programmes, ressources disponibles, et aux opportunités business et de networking.

À propos de The Dot:

The Dot est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie. C’est le fruit d’un partenariat public-privé porté par le Ministère des Technologies de la Communication et soutenu par le programme INNOV’I de l’Union Européenne, piloté par Expertise France ; la GIZ et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Depuis son lancement en septembre 2021, The Dot est devenu un acteur incontournable de la scène entrepreneuriale tunisienne, se positionnant comme une plateforme de connexion entre les différents acteurs de l’écosystème de l’innovation, un lieu d’ancrage mis en place en vue de les soutenir et les pérenniser. Plus de 60 acteurs nationaux et internationaux sont aujourd’hui partenaires de The Dot: entités gouvernementales, startups, structures d’accompagnement, incubateurs, accélérateurs, ONGs, universités,..

The Dot offre un cadre regroupant les meilleures ressources pour accompagner les entrepreneurs innovants, renforcer l’écosystème entrepreneurial, stimuler l’innovation publique et privée et créer des connexions aux niveaux national, continental et international.