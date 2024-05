Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume (corrigé de l’effet des variations saisonnières) a enregistré une légère amélioration de 0,2%, durant le 1er trimestre 2024, par rapport au premier trimestre 2023, selon les estimations préliminaires des comptes nationaux trimestriels publiées jeudi par l’Institut national de la statistique (INS).

En termes de variations trimestrielles (c’est-à-dire par rapport au quatrième et dernier trimestre de l’année 2023), le volume du PIB a augmenté de 0,6%, alors qu’il avait augmenté de presque le même pourcentage au cours du trimestre précédent (0,5%).

La demande intérieure s’affiche structurellement comme le principal moteur de la croissance, avec la détente des tensions inflationnistes en vigueur, et ce en contribuant positivement pour 0,45 points de pourcentage à la croissance économique du premier trimestre (0,2). Tandis que le solde des échanges extérieurs a amputé la croissance de 0,26 points, du fait de la hausse du volume des exportations de biens et services de (2,2%), légèrement en dessous de celle des importations (2,4%).

La croissance économique a bénéficié d’un rétablissement de l’activité dans l’agriculture (+1,6%) et une dynamique conservée dans les activités de services (+1,9%). En revanche, les secteurs de l’industrie et de la construction marquent une baisse en rythme annuel à 5% et à 6,8% respectivement.

S’agissant des activités du secteur de services, elles ont constitué le principal moteur de la croissance économique durant le 1er trimestre 2024.

Ainsi la valeur ajoutée a enregistré une évolution de 1,9% en glissement annuel, en raison notamment de la dynamique du secteur de l’hôtellerie, des restaurants et des cafés, qui a préservé une croissance annuelle relativement haussière de 6,6 %, ainsi que de l’évolution des activités des services non marchands de 1,5%.

L’activité économique a également bénéficié de l’amélioration du secteur agricole, dont la valeur ajoutée a augmenté de 1,6% en glissement annuel, contribuant de 0,1 point de pourcentage à la croissance économique du premier trimestre.

En contrepartie, la valeur ajoutée en volume du secteur des industries manufacturières a régressé sur un an de 3,5% durant le 1er trimestre de 2024. De même, la valeur ajoutée du secteur de l’énergie, des mines, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets s’est repliée de 9,9%, par rapport à la même période de l’année 2023.

Les données publiées par l’INS font également, état d’une croissance négative en glissement annuel dans le secteur du bâtiment et de la construction (-6,8%) durant le premier trimestre de l’année en cours.

Globalement le secteur industriel a enregistré une régression de la valeur ajoutée en volume de 5%, au cours du 1er trimestre, en glissement annuel, a encore indiqué l’INS.