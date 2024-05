SMA MedFood â€“ Sfax 2024 : Les questions brÃ»lantes du secteur au cÅ“ur dâ€™un forum scientifique et Ã©conomique de 4 jours

Webmanagercenter, Sfax, 16 mai 2024

Les questions brûlantes du secteur agricole et agroalimentaire avec à leur tête la sécurité alimentaire, le stress hydrique, les changements climatiques, la santé animale et végétale, la flambée des prix des denrées alimentaires, ont été placées au cœur d’un forum scientifique et économique, organisé dans le cadre du 14ème Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire tenu au Palais des expositions de Sfax du 15 au 19 mai 2024 avec la participation de 124 exposants venus de plusieurs pays.

Des chercheurs, des économistes, des banquiers et des représentants des structures économiques et professionnelles prennent part à ce forum pour présenter leurs points de vue et apporter leurs regards croisés aux sujets embarrassants de l’agriculture en Tunisie dont les répercussions frappent aujourd’hui de plein fouet le quotidien des citoyens et menacent leur Gagne-pain.

Ayant choisi à cette édition le slogan « Une économique agricole développée dans un climat international instable », l’Association de la Foire Internationale de Sfax, en tant qu’organisatrice du Salon et du Forum est hautement consciente de l’ampleur des enjeux qui marquent aujourd’hui le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, a déclaré à Webmanagercenter le Président du Forum scientifique, le Chercheur à l’Institut de l’Olivier Kamel Gargouri.

« Notre objectif étant de parvenir, au terme de cette manifestation, à établir une vision concertée et partagée entre les divers participants, à formuler des recommandations pratiques et à cogiter à des solutions aux différentes problématiques. Nous croyons dur comme fer que les décisions sont à prendre, de manière collégiale, par les différents intervenants à savoir l’administration, les structures de la profession et les structures scientifiques », a ajouté M. Gargouri soulignant au passage que des problématiques comme celles de la gestion des eaux, de la pêche et des ressources halieutiques, la production végétale et animale sont de vrais challenges à relever inévitablement et dans l’immédiat.

Sécurité hydrique et alimentaire en point de mire

Ouvrant les travaux du Salon, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmenem Belaati a considéré que le Salon SMA Med Food est, d’une part un indicateur de la dynamique économique de la région et d’autre part une opportunité pour présenter les nouveautés du secteur agricole notamment tout ce qui se rapporte à la sécurité hydrique et alimentaire et à la transition technologique en matière d’économie d’eau, de grandes cultures, de semences, d’engrais et tout autre aspect de l’activité agricole pour qu’elle gagne en productivité et en rentabilité.

Il a rappelé que la stratégie du Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ambitionne faire face au grand déficit en eaux, faisant savoir que les barrages ne contiennent actuellement que 34% de leur capacité, d’où l’option pour la mise en place de stations de dessalement de le l’eau de mer à Sfax, Sousse et Zarat (Gabès).

Belaati a fait savoir que le Barrage hydroélectrique de Bouhertma (Gouvernorat de Jendouba), qu’il visitera aujourd’hui (Jeudi) a subi des travaux d’élévation dans l’objectif d’augmenter sa capacité de stockage des eaux et contribuer, ce faisant, à la mobilisation des ressources hydrauliques pour pouvoir subvenir aux besoins grandissants en cette denrée vitale.

Pour le Président de l’Association Abdellatif Zayani, l’objectif ultime de telle manifestation consiste à « faire connaitre les manifestations économiques périodiques de l’Association, notamment les salons spécialisés, et de contribuer à la dynamisation de la vie économique et de développement de la région ». Pour M. Zayani, il s’agit d’une réelle opportunité pour mettre en évidence les efforts des professionnels dans les divers créneaux de ce secteur stratégique qu’est l’agriculture et d’être au diapason des changements et développement qu’il connaît à l’échelle internationale.

Diversités de thématiques

Au programme du forum ont été inscrites une série de problématiques qui doivent être débattues durant 4 jours (mercredi, jeudi, vendredi, samedi) par une pléiade d’experts de divers horizons, et diverses structures. Parmi ces thématiques figurent, entre autres, un premier panel intitulé « le soutien financier, un atout pour lancer votre projet agricole ». Un groupe de représentants des banques et structures d’investissements se sont succédés à la présentation de leurs visions et à l’identification d’un nombre d’opportunités qui s’offrent en la matière.

Six (6) autres sessions meublent la suite du programme. Il s’agit de « La résilience des systèmes de production agricoles et agroalimentaires face aux changements climatiques », « Vers une gestion durable des ressources hydriques », « La pêche et les produits de la mer », « L’accompagnement et le partenariat », « La santé végétale et les pesticides » et « Pain, céréales et graines autochtones ».

Des rencontres B2B

Au programme de la 14ème édition, sont programmées des rencontres de partenariat entre les professionnels et les chefs de délégations accueillis par l’Association de la Foire Internationale de Sfax. Rappelons à cet effet, que plusieurs pays participent à cette édition du Salon en plus de la Tunisie. Il s’agit de l’Algérie, la Libye, les Emirats Arabes Unis, la France, la Russie, l’Espagne, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, la Mauritanie et la Suède. L’espace d’exposition réservé aux différentes entreprises et autres structures présentes dans l’exhibition frôle les 11 mille mètres carrés, selon les organisateurs.

Formation et concours

En marge du Salon et du Forum, les visiteurs de la manifestation dont le nombre est estimé à 1500 professionnels par jour ont eu droit à une formation tout au long de la période du salon (de 9 h à 16h). Assurée par Dr Mehdi El Arbi, formateur associé au cabinet « Le Plus » et formateur certifié auprès de PECB, cette formation s’articulera autour de la « Maitrise de l’audit du système de Management de la sécurité des denrées alimentaires ». Il s’agit, en effet, d’une formation certifiée PECB ISO 22000 Lead Auditor.

Volet animation et concours, le programme comporte une série d’activités dont un concours de dégustation d’huile d’olive, un concours de dégustation de miel, un concours d’animation culinaire et de produits du terroir, un concours d’engraissement des taurillons, un concours national de saut d’obstacles (activité équestre) et une exposition canine.

Mohamed Sami KECHAOU