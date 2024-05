La Cinémathèque tunisienne a annoncé la projection de huit courts métrages tunisiens adaptés de nouvelles d’auteurs tunisiens dans le cadre d’un cycle de projections intitulé « Adaptations » programmé pour les 1er et 2 mai 2024, à son siège à la Cité de la Culture.

Les courts au menu ont été produits par le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) dans le cadre des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2021 et 2022, sous la bannière d'”Adaptations cinématographiques d’une nouvelle puisée dans la production ou le patrimoine littéraire tunisien “. Des sociétés de production cinématographique avaient été sélectionnées par le CNCI pour la production exécutive de ces films.

« Salwa » de Ines Ben Othman, « Passion littéraire » de Sonia Zarg Ayouna et Ibrahim Letaief, « Pomme d’amour » de Fares Naanaa et « Rira bien…qui… » de Hassen Marzougui sont des films produits en 2021.

« Les Incidents de la ville étrange» de Rami Jarboui, «Le réverbère de Amine Beldi, « La quarantaine » de Sana Jaziri et « Visceral love » de Emna Najjar sont des adaptations produites en 2022.

« Salwa » est adapté de la nouvelle « Wahm Laylet El Hob » (« L’illusion d’une nuit d’amour » en français) de Lassaad Ben Hassine. Le film brosse le portrait d’une jeune femme qui se prostitue, appelée Salwa. Âgée d’une trentaine d’années, elle prend congé de son travail pour partir en quête d’une nuit d’amour et en cherchant par ricochet à restaurer l’enfant brisé qui l’habite.

« Passion littéraire » est tiré de la nouvelle « Sajine El Riwayet » (« Le prisonnier des romans » en français) de Lassaad Ben Hassine. Le film raconte l’histoire de Majdi, passionné par la littérature. Mais son amour passionnel le pousse au crime. La durée de ce court métrage est 18 minutes.

« Pomme d’amour » s’inspire de la nouvelle de Ali Douagi appelée « Nihayet Azeb » (« La fin d’un célibataire » en français). Le film dépeint un monde imaginaire et fantastique ayant l’allure d’une Paradis où se déroule le procès d’Adam et Ève après le vol d’une pomme. Dans ce tribunal, la comédie tient une place importante en adaptant les énigmes actuelles au contexte évoqué. Et à la surprise des accusés, un verdict est rendu…L’œuvre dure 15 minutes.

« Rira bien…qui… » est inspiré de la nouvelle « Jounoun Osstedh » (« La folie d’un professeur » en français ») de Lassaad Ben Hassine. Le film retrace l’histoire d’un professeur fraîchement nommé, qui acquiert une petite voiture de deuxième main. Il a pris rendez-vous avec un courtier pour louer une maison. À la vue de sa voiture, tous les interlocuteurs du professeur changent d’attitude et deviennent aimables, gentils et serviables : le courtier, le propriétaire, le voisin, l’épicier de son nouveau quartier, l’agent de la fourrière (Changuel) du quartier et bien d’autres….La durée de ce court métrage est 15 minutes.

« Les incidents de la ville étrange » de Rami Jarboui -est adapté de l’œuvre originale de Abdeljabbar Eleuch «Les incidents de la ville étrange ». Une nuit, dans un Tunis plongé dans la crise socio-économique, un bar est ouvert : l’Univers. Des clients boivent tranquillement leurs bières. Salah, un habitué, essaye de se lever de sa chaise mais n’y arrive pas. A partir de là, le monde s’agite autour de lui pour le libérer.

« Le réverbère » de Amine Beldi, est un film adapté de l’œuvre originale d’Ali Douagi « Le réverbère ».

Dans cette atmosphère de chaos politique actuel, le réverbère est un film de fiction racontant l’histoire de la Tunisie depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui et mettant l’accent sur l’héritage politique.

« La Quarantaine » de Sana Jaziri est un film adapté de l’œuvre originale de Amel Mokhtar « Bonjour La Quarantaine ». Fatma est débordée entre son rôle de maman et ses responsabilités en tant que journaliste. Mais a-t-elle une place dans cette course quotidienne?

« Visceral love » de Emna Najjar est adapté de la nouvelle « Amour Viscéral » du recueil de nouvelles de DEMENTIA. La démence est la thématique principale de ce premier recueil de Tarek Lamouchi composé de neuf nouvelles entre fantaisie et horreur. Ce film est l’histoire d’un jeune homme est follement amoureux d’une fille. Sa passion si particulière l’envahit.

Voici la liste des 8 courts-métrages :

Mercredi 1er mai

Adaptations JCC 2021

SALWA, Ines ben Othmen, 19′

PASSION LITTÉRAIRE, Sonia Zarg Ayouna et Ibrahim Letaief, 18′

RIRA BIEN … QUI .., Hassen Marzougui, 15′

POMME D’AMOUR, Fares Naanaa, 15′

Jeudi 2 mai

Adaptations JCC 2022

LES INCIDENTS DE LA VILLE ÉTRANGE, Rami Jarboui, 18′

LE RÉVERBÈRE, Amine Beldi, 17′

LA QUARANTAINE, Sana Jaziri, 15′

VISCERAL LOVE, Emna Najjar, 12′

Les projections sont prévues à partir de 18h30 à la salle Tahar Chériaa