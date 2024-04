Les opportunités de renforcement des investissements saoudiens en Tunisie, de lancement de partenariats fructueux entre les sociétés privées des deux pays et de renforcement des échanges commerciaux, ont été au centre d’une réunion, tenue lundi, entre la ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sabai, et le président de la Fédération des chambres saoudiennes, Hassan bin Mujab Al-Huwaizi, et ce, en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).

D’après un communiqué, publié mardi, par le département de l’Economie, « la réunion a constitué, également, une occasion de présenter les principales réformes lancées par le Gouvernement, dans le but d’améliorer davantage le climat des investissements et des affaires en Tunisie, notamment en rapport avec la simplification des procédures, et l’amélioration des mesures d’accompagnement des investisseurs”.

Ouerghi a noté, dans ce cadre, que “la Tunisie se veut une plateforme stratégique pour l’investissement et la conquête de nouveaux marchés notamment dans la région méditerranéenne et le continent africain”.

Par la même occasion, elle a invité le président de la Fédération des Chambres Saoudiennes, et à travers lui, les investisseurs et chefs d’entreprise saoudiens, à participer au « Forum de l’investissement en Tunisie (Tunisia Investment Forum- TIF), qui sera organisé en juin 2024.

La ministre a eu une réunion, aussi, avec le PDG du Fonds saoudien pour le développement, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad. Elle a salué, ainsi, les contributions du Fonds au développement économique et social de la Tunisie, en finançant plusieurs projets dans les secteurs de l’énergie, de l’éducation, de la santé, de l’assainissement…, faisant part de la volonté tunisienne de renforcer cette coopération, à travers le financement de nouveaux projets à forte rentabilité économique et social.

Al-Marshad a renouvelé, de son côté, l’engagement du Fonds à continuer d’accompagner la Tunisie dans son processus de développement.

La ministre avait participé, du 27 au 30 avril courant à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite), aux réunions annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ainsi qu’à un atelier sur le thème de «financement concessionnel ».