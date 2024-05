Les salles tunisiennes accueillent à partir du 1er mai la projection du film documentaire « Bye Bye Tibériade » de Lina Souilem suivi de la fiction « Gooodbye Julia » de Mohamed Kordofani le 8 mai.

Ces longs métrages respectivement de la Palestine et du Soudan sont les candidats de leurs pays aux Oscars 2024.

Des séances débats sont prévues pour « Bye Bye Tibériade » en présence des deux protagonistes, Lina Soualem et Hiam Abbas. Les projections du 1er mai se déroulent à la salle 350 à la cité de la Culture (16h30) et au B7L9 Art Station(19h). Le film sera présenté le 2 mai au Rio (17h30) et à CinéMadart (19h30) et le 3 mai (19h) à l’espace Jeelan à Nabeul.

« Gooodbye Julia » écrit et réalisé par Mohamed Kordofani est un long métrage de fiction qui sortira dans les salles tunisiennes à partir du 8 mai prochain. Trois projections spéciales sont programmées dans la capitale dont l’une est prévue, lundi 7 mai (16H), à la Cité de la Culture.

L’avant-première aura lieu le samedi 4 mai (19H30) à Pathé Tunis City et le dimanche 5 mai (17H30) à CinéMadart.

« Bye Bye Tibériade » (82′) est lauréat du prix du meilleur film documentaire à la 14ème édition du Festival du film arabe de Malmö organisée du 22 au 28 avril dans la ville suédoise de Malmö.

Ce film écrit et réalisé par Lina Soualem est coproduit par Beall productions et JHR Films. La réalisatrice et comédienne née en France d’un père algérien et d’une mère palestinienne rend hommage aux femmes palestiniennes.

Synopsis : Hiam Abbass a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina, réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Véritable tissage d’images du présent et d’archives familiales et historiques, le film devient l’exploration de la transmission de mémoire, de lieux, de féminité, de résistance, dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer.

Lina Soualem a également un premier long métrage documentaire qui s’intitule « Leur Algérie » qui sera projeté, en séance unique prévue le 2 mai (18H) à CinéMadart.

Dans le film « Gooodbye Julia », les évènements se déroulent à la veille de la division du Soudan (2011). Ce premier long-métrage de Mohamed Kordofani est une coproduction entre le Soudan, l’Égypte, la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite et la Suède.

Le casting réunit les acteurs et actrices ; Eiman Yousif (Mona), Siran Riak (Julia), Nizar Gomaa (Akram) et Ger Duany (Majier)

Synopsis : Rongée par la culpabilité après avoir tué dans un accident de voiture un homme sud soudanais, Mona, ex-chanteuse nord soudanaise, tente de se racheter, en accueillant chez elle comme employée de maison, Julia, la veuve du défunt, et son fils, Daniel. Incapable de confesser son crime à son mari, et encore moins à Julia, Mona décide de laisser le passé derrière elle et de s’adapter à cette nouvelle situation. Elle ne se doute pas que l’agitation qui gagne tout le pays va la confronter à ses mensonges.

Mohamed Kordofani est auteur de deux courts métrages, « Nyerkuk » et « Kejers Prison » et un documentaire, « A tour in love republic ».